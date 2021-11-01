Вице-премьер Уруский подал в отставку

Цитата

“Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Уруский Олег Семенович подал заявление в Апарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию”, — написал Мельничук.

Дополнение

Как сообщали в СМИ нардепы “Слуги народа” на заседании фракции в понедельник планируют обсудить увольнение вице-премьера Олега Уруского, министров по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, экологии Романа Абрамовского и обороны Андрея Тарана.

Глава фракции Давид Арахамия рассказал, что глава Таможенной службы Павел Рябикин должен сменить главу Министерства стратегической промышленности Олега Уруского, поскольку является опытным менеджером в авиасфере.

Заместитель председателя парламентской фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук сообщала, что на этой неделе Верховная Рада планирует рассмотреть кадровые изменения в правительстве. Ротация будет касаться по меньшей мере четырех министров, но возможно и пяти.



Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что на этой неделе Верховная Рада должна рассмотреть ряд кадровых вопросов.