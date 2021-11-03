Рада звільнила міністра оборони Тарана
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Андрія Тарана з посади міністра оборони України. Рішення підтримав 341 нардеп, передає корепондент УНН.
Цитата
“Відповідно до пункту 12 ч. 1 ст. 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить звільнення з посад кабінету міністрів України. Член КМУ, міністр оборони України Андрій таран написав заяву про свою відставку”, — сказав голова ВР Руслан Стефанчук.
Деталі
Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендував ВР прийняти відставку Тарана.
Довідка
Таран був призначений на посаду Міністра оборони України 4 березня 2020 року.
Учасник Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Обіймав посаду керівника Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК). Брав участь у роботі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Таран має вищу освіту, закінчив Київське вище зенітне ракетне інженерне училище.
Перебував на військовій службі з серпня 1972 р., звільнився у грудні 2016 року у військовому званні генерал-лейтенант.
Додамо
У понеділок “слуги народу” на засіданні фракції підтримали низку кадрових рішень. Так, низка міністрів “міняються посадами”, інші — зокрема, це Любченко та віце-прем’єр-міністр Олег Уруський — просто йдуть у відставку.
Щодо інших кандидатів, “слуги” підтримали наступні кадрові перестановки в уряді:
-
- нардеп Ірина Верещук — заходить на посаду міністра реінтеграції окупованих територій;
-
- міністр Олексій Резніков — йде на посаду міністра оборони;
-
- В’ячеслава Штучного рекомендовано на посаду керівника Апарату Верховної Ради;
-
- голова Державної митної служби України Павло Рябікін йде з митниці на посаду голови Мінстратегпрому.
-
Також варто додати, що, як повідомляв голова фракції “Слуга народу” у Раді Давид Арахамія, на посаду Любченка можуть запропонувати заступнику керівника Офісу Президента Юлії Свириденко.
Міндовкілля мав би очолити чинний заступник міністра Руслан Стрілець, вказували у “Слузі народу”.