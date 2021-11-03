Рада уволила министра обороны Тарана
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Верховная Рада приняла постановление об увольнении Андрея Тарана с должности министра обороны Украины. Решение поддержал 341 нардеп, передает корреспондент УНН.
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“В соответствии с пунктом 12 ч. 1 ст. 85 Конституции Украины к полномочиям Верховной Рады Украины относится увольнение с должностей кабинета министров Украины. Член КМУ, министр обороны Украины Андрей Таран написал заявление о своей отставке”, — сказал председатель ВР Руслан Стефанчук.
Детали
Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рекомендовал ВР принять отставку Тарана.
Справка
Таран был назначен на должность Министра обороны Украины 4 марта 2020 года.
Участник Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Занимал должность руководителя Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Участвовал в работе трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Таран имеет высшее образование, окончил Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище.
Состоял на военной службе с августа 1972 г., уволился в декабре 2016 года в воинском звании генерал-лейтенант.
Добавим
В понедельник “слуги народа” на заседании фракции поддержали ряд кадровых решений. Так, ряд министров “меняются должностями”, другие — в частности, это Любченко и вице-премьер-министр Олег Уруский — просто уходят в отставку.
В отношении других кандидатов, “слуги” поддержали следующие кадровые перестановки в правительстве:
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- нардеп Ирина Верещук — заходит на должность министра реинтеграции оккупированных территорий;
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- министр Алексей Резников — идет на должность министра обороны;
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- Вячеслав Штучный рекомендован на должность руководителя Аппарата Верховной Рады;
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- председатель Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин уходит с таможни на должность главы Минстратегпрома.
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Также стоит добавить, что, как сообщал председатель фракции “Слуга народа” в Раде Давид Арахамия, на должность Любченко могут предложить заместителя руководителя Офиса Президента Юлию Свириденко.
Минсреды должен был бы возглавить действующий заместитель министра Руслан Стрелец, указывали в “Слуге народа”.