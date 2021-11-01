Кадрові рішення "слуг народу": по обраним кандидатурам було сигнальне голосування

Цитата

“Сигнальне голосування було по кандидатурам, про які повідомлялося раніше”, — заявляла Палійчук.

Кадрові ротації

Щодо кадрових рішень, які мала на увазі Палійчук:

— нардеп Ірина Верещук — заходить на пост міністра реінтеграції окупованих територій;

— колишній міністр Олексій Рєзніков — йде на посаду міністра оборони;

— віцепрем’єр-міністр Олег Уруський та перший віцепрем’єр і міністр економіки Олексій Любченко пишуть заяви про відставку;

— В’ячеслава Штучного рекомендовано на посаду керівника апарату Верховної Ради;

— Голова Державної митної служби України Павло Рябікін очолить йде з митниці на посаду Мінстратегпрому.