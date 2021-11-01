Кадрові рішення "слуг народу": по обраним кандидатурам було сигнальне голосування
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. По низці кадрових рішень, які на засіданні фракції винесли “Слуги Народу”, було сигнальне голосування. Про це під час брифінгу журналістам 1 листопада заявила речниця СН Юлія Палійчук, передає УНН.
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“Сигнальне голосування було по кандидатурам, про які повідомлялося раніше”, — заявляла Палійчук.
Кадрові ротації
Щодо кадрових рішень, які мала на увазі Палійчук:
— нардеп Ірина Верещук — заходить на пост міністра реінтеграції окупованих територій;
— колишній міністр Олексій Рєзніков — йде на посаду міністра оборони;
— віцепрем’єр-міністр Олег Уруський та перший віцепрем’єр і міністр економіки Олексій Любченко пишуть заяви про відставку;
— В’ячеслава Штучного рекомендовано на посаду керівника апарату Верховної Ради;
— Голова Державної митної служби України Павло Рябікін очолить йде з митниці на посаду Мінстратегпрому.