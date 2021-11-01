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Кадрові рішення "слуг народу": по обраним кандидатурам було сигнальне голосування

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. По низці кадрових рішень, які на засіданні фракції винесли “Слуги Народу”, було сигнальне голосування. Про це під час брифінгу журналістам 1 листопада заявила речниця СН Юлія Палійчук, передає УНН.

Кадрові рішення "слуг народу": по обраним кандидатурам було сигнальне голосування

Цитата

“Сигнальне голосування було по кандидатурам, про які повідомлялося раніше”, — заявляла Палійчук.

Кадрові ротації

Щодо кадрових рішень, які мала на увазі Палійчук:

— нардеп Ірина Верещук — заходить на пост міністра реінтеграції окупованих територій;

— колишній міністр Олексій Рєзніков — йде на посаду міністра оборони;

— віцепрем’єр-міністр Олег Уруський та перший віцепрем’єр і міністр економіки Олексій Любченко пишуть заяви про відставку;

— В’ячеслава Штучного рекомендовано на посаду керівника апарату Верховної Ради;

— Голова Державної митної служби України Павло Рябікін очолить йде з митниці на посаду Мінстратегпрому.

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