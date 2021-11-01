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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Кадрові рішення "слуг народу": Резніков заходить на посаду міністра оборони, Верещук - на керівника МінТОТ

Київ • УНН

 • 24745 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. "Слуги народу" на засіданні фракції винесли низку кадрових рішень. Так, за інформацією нардепа Олександра Качури, Олексій Резніков заходить на посаду міністра оборони, а Ірина Верещук - на керівника МінТОТ, передає УНН.

Кадрові рішення "слуг народу": Резніков заходить на посаду міністра оборони, Верещук - на керівника МінТОТ

Цитата

"Кадрові рішення. Верещук – заходить на пост міністра реінтеграції окупованих територій. Рєзніков - заходить на посаду міністра оборони. Уруський та Любченко пишуть заяви про відставку. В'ячеслава Штучного рекомендовано на посаду керівника апарату Ради. Рябікін йде з митниці на посаду Мінстратегпрому. Мотовиловця затверджено на посаді першого заступника голови фракції СН", - написав Качура у Telegram-каналі.

Додамо

За словами нардепа, у середу відбудеться процедура звільнення, а у четвер призначення.

Раніше

Заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що цього тижня Верховна Рада планує розглянути кадрові зміни в уряді. Ротація стосуватиметься щонайменше чотирьох міністрів, але можливо і п'яти. 

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