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Кадровые решения "слуг народа": Резников заходит на должность министра обороны, Верещук - на руководителя МинВОТ

Киев • УНН

 • 24745 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. "Слуги народа" на заседании фракции вынесли ряд кадровых решений. Так, по информации нардепа Александра Качуры, Алексей Резников заходит на должность министра обороны, а Ирина Верещук - на руководителя МинВОТ, передает УНН.

Кадровые решения "слуг народа": Резников заходит на должность министра обороны, Верещук - на руководителя МинВОТ

Цитата

"Кадровые решения. Верещук - заходит на пост министра реинтеграции оккупированных территорий. Резников - заходит на пост министра обороны. Уруский и Любченко пишут заявления об отставке. Вячеслава Штучного рекомендовано на должность руководителя Аппарата Рады. Рябикин уходит с таможни на должность Минстратегпрома. Мотовиловец утвержден в должности первого заместителя председателя фракции СН", - написал Качура в Telegram-канале.

Добавим

По словам нардепа, в среду состоится процедура увольнения, а в четверг назначения.

Ранее

Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что на этой неделе Верховная Рада планирует рассмотреть кадровые изменения в правительстве. Ротация будет касаться по меньшей мере четырех министров, но возможно и пяти.

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