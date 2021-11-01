Кадровые решения "слуг народа": Резников заходит на должность министра обороны, Верещук - на руководителя МинВОТ

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"Кадровые решения. Верещук - заходит на пост министра реинтеграции оккупированных территорий. Резников - заходит на пост министра обороны. Уруский и Любченко пишут заявления об отставке. Вячеслава Штучного рекомендовано на должность руководителя Аппарата Рады. Рябикин уходит с таможни на должность Минстратегпрома. Мотовиловец утвержден в должности первого заместителя председателя фракции СН", - написал Качура в Telegram-канале.

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По словам нардепа, в среду состоится процедура увольнения, а в четверг назначения.

Ранее

Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что на этой неделе Верховная Рада планирует рассмотреть кадровые изменения в правительстве. Ротация будет касаться по меньшей мере четырех министров, но возможно и пяти.