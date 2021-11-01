Кадровые решения "слуг народа": по избранным кандидатурам было сигнальное голосование
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. По ряду кадровых решений, которые на заседании фракции вынесли “Слуги Народа”, было сигнальное голосование. Об этом во время брифинга журналистам 1 ноября заявила пресс-секретарь СН Юлия Палийчук, передаетУНН.
Цитата
“Сигнальное голосование было по кандидатурам, о которых сообщалось ранее”, — заявляла Палийчук.
Кадровые ротации
Относительно кадровых решений, которые имела в виду Палийчук:
— Нардеп Ирина Верещук — заходит на пост министра реинтеграции оккупированных территорий;
— Бывший министр Алексей Резников — идет на пост министра обороны;
— Вице-премьер-министр Олег Уруский и первый вице-премьер и министр экономики Алексей Любченко пишут заявления об отставке;
— Вячеслава Штучного рекомендовано на должность руководителя Аппарата Верховной Рады;
— Председатель Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин уходит с таможни на должность Минстратегпрома.