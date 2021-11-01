Кадровые решения "слуг народа": по избранным кандидатурам было сигнальное голосование

Цитата

“Сигнальное голосование было по кандидатурам, о которых сообщалось ранее”, — заявляла Палийчук.

Кадровые ротации

Относительно кадровых решений, которые имела в виду Палийчук:

— Нардеп Ирина Верещук — заходит на пост министра реинтеграции оккупированных территорий;

— Бывший министр Алексей Резников — идет на пост министра обороны;

— Вице-премьер-министр Олег Уруский и первый вице-премьер и министр экономики Алексей Любченко пишут заявления об отставке;

— Вячеслава Штучного рекомендовано на должность руководителя Аппарата Верховной Рады;

— Председатель Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин уходит с таможни на должность Минстратегпрома.