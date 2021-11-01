Резніков, Верещук, Рябікін: очільник "слуг народу" роз'яснив рокіровку в уряді

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 54443 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 100623 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 88077 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 97472 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 73827 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 67332 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 146357 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 85951 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 247823 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

9 квітня, 03:30 • 107860 перегляди

День національної єдності в Грузії, День Вінстона Черчилля, День антикваріату: що відзначають у світі 9 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.5м/с
91%
Популярнi новини

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

9 квітня, 20:14 • 20805 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 22557 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 19404 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 17904 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 23061 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 112892 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 146328 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 247802 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 420826 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 410849 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 22756 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 28634 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 29317 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 30798 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 80826 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Резніков, Верещук, Рябікін: очільник "слуг народу" роз'яснив рокіровку в уряді

Київ • УНН

 • 18711 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Питання кадрових ротацій в Кабінеті міністрів України накопичувалися давно, і цього тижня Верховна Рада спробує вирішити їх одразу блоком. Про це журналістам під час брифінгу заявив голова фракції "Слуга народу" у Раді Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.

Резніков, Верещук, Рябікін: очільник "слуг народу" роз'яснив рокіровку в уряді

Цитата:

“Ми напрацювали блок кадрових питань. Чому так багато, ви кажете – тому що воно накопичувалось, і зараз накопичувальним так би мовити кадровим пакетом йде в Кабміні”, - сказав Арахамія.

Деталі

Коментуючи можливе призначення Олексія Резнікова на посаду міністра оборони, нардеп заявив, що у сфері оборонних закупівель суттєво зараз змінились правила, завдяки тому, що було ухвалено новий закон про оборонні закупівлі рік тому.

Він підкреслив, що Міноборони зараз потребує багато швидких змін.

“За погодженням разом з паном Тараном, тому що у нього є стан здоров’я в тому числі, і зараз треба мати турборежим у Міністерстві оборони, треба було шукати досвідченого менеджера, який міг би очолити і здійснювати всі ці зміни. Фактично, пан Резніков, тому що він уже довів свій професіоналізм, свою дипломатію і має дуже хорошу репутацію серед міжнародних партнерів… тому і вирішили”, - сказав Арахамія.

“А потім в рамках цієї ротації ми делегували пані Верещук, тому що серед нашої фракції до неї є довіра, ми знаємо, що вона точно зможе цю роботу виконувати професійно – і зробилась отака рокіровка”, - додав він.

Також нардеп повідомив, що голова Державної митної служби України Павло Рябікін очолить Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

“Пан Рябікін переходить фактично до Міністерства стратегічної галузі, але без приставки “віце-прем’єр”, тому що насправді в ході роботи цього міністерства зрозуміло, що там фактично всі функції по політиках розвитку промисловості обмежються цим міністерством”, - зазначив Арахамія.

Що стосується питання про нового очільника митниці, це визначатиме Кабінет міністрів, додав він.

“Пан Абрамовський давно написав заяву, ми просто не маємо можливості зараз проголосувати. Розглядаємо зараз пана Стрільця, першого заступника, але цілком ймовірно, що в середу він не буде призначатись – можливо, уряд його визначить т.в.о… Що стосується пана Любченка, наскільки мені відомо, поки що заяви він не написав. Ми знаємо, що йдуть такі розмови. Якщо вони дійдуть до логічного кінця, то ми будемо пропонувати пані Свириденко на посаду замість нього”, - повідомив також народний обранець.

Додамо

Як повідомив голова ВР Руслан Стефанчук, кадрові питання будуть винесені у парламент у середу та четвер цього тижня.

Офіційно відомо вже про щонайменше три відставки в уряді - міністра екології Романа Абрамовського, віце-прем’єра і голову Мінстратегпрому Олега Уруського та віце-прем'єра Олексія Резнікова, який очолює Мінреінтеграції. Що стосується останнього, то йому пророкують місце голови Міноборони. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.77
Bitcoin
$82,008.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,141.67
Ethereum
$1,619.60