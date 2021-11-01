Резніков, Верещук, Рябікін: очільник "слуг народу" роз'яснив рокіровку в уряді

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“Ми напрацювали блок кадрових питань. Чому так багато, ви кажете – тому що воно накопичувалось, і зараз накопичувальним так би мовити кадровим пакетом йде в Кабміні”, - сказав Арахамія.

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Коментуючи можливе призначення Олексія Резнікова на посаду міністра оборони, нардеп заявив, що у сфері оборонних закупівель суттєво зараз змінились правила, завдяки тому, що було ухвалено новий закон про оборонні закупівлі рік тому.

Він підкреслив, що Міноборони зараз потребує багато швидких змін.

“За погодженням разом з паном Тараном, тому що у нього є стан здоров’я в тому числі, і зараз треба мати турборежим у Міністерстві оборони, треба було шукати досвідченого менеджера, який міг би очолити і здійснювати всі ці зміни. Фактично, пан Резніков, тому що він уже довів свій професіоналізм, свою дипломатію і має дуже хорошу репутацію серед міжнародних партнерів… тому і вирішили”, - сказав Арахамія.

“А потім в рамках цієї ротації ми делегували пані Верещук, тому що серед нашої фракції до неї є довіра, ми знаємо, що вона точно зможе цю роботу виконувати професійно – і зробилась отака рокіровка”, - додав він.

Також нардеп повідомив, що голова Державної митної служби України Павло Рябікін очолить Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

“Пан Рябікін переходить фактично до Міністерства стратегічної галузі, але без приставки “віце-прем’єр”, тому що насправді в ході роботи цього міністерства зрозуміло, що там фактично всі функції по політиках розвитку промисловості обмежються цим міністерством”, - зазначив Арахамія.

Що стосується питання про нового очільника митниці, це визначатиме Кабінет міністрів, додав він.

“Пан Абрамовський давно написав заяву, ми просто не маємо можливості зараз проголосувати. Розглядаємо зараз пана Стрільця, першого заступника, але цілком ймовірно, що в середу він не буде призначатись – можливо, уряд його визначить т.в.о… Що стосується пана Любченка, наскільки мені відомо, поки що заяви він не написав. Ми знаємо, що йдуть такі розмови. Якщо вони дійдуть до логічного кінця, то ми будемо пропонувати пані Свириденко на посаду замість нього”, - повідомив також народний обранець.

Додамо

Як повідомив голова ВР Руслан Стефанчук, кадрові питання будуть винесені у парламент у середу та четвер цього тижня.

Офіційно відомо вже про щонайменше три відставки в уряді - міністра екології Романа Абрамовського, віце-прем’єра і голову Мінстратегпрому Олега Уруського та віце-прем'єра Олексія Резнікова, який очолює Мінреінтеграції. Що стосується останнього, то йому пророкують місце голови Міноборони.