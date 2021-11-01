Резников, Верещук, Рябикин: глава "слуг народа" разъяснил рокировку в правительстве

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“Мы наработали блок кадровых вопросов. Почему так много, вы говорите - потому что оно скапливалось, и сейчас накопительным так сказать кадровым пакетом идет в Кабмине”, - сказал Арахамия.

Детали

Комментируя возможное назначение Алексея Резникова на должность министра обороны, нардеп заявил, что в сфере оборонных закупок сейчас существенно изменились правила, благодаря тому, что был принят новый закон об оборонных закупках год назад.

Он подчеркнул, что Минобороны сейчас требует много быстрых изменений.

“По согласованию вместе с господином Тараном, потому что у него есть состояние здоровья в том числе, и сейчас надо иметь турборежим в Министерстве обороны, надо было искать опытного менеджера, который мог бы возглавить и осуществлять все эти изменения. Фактически, господин Резников, потому что он уже доказал свой профессионализм, свою дипломатию и имеет очень хорошую репутацию среди международных партнеров. Поэтому и решили", - сказал Арахамия.

“А затем в рамках этой ротации мы делегировали госпожу Верещук, потому что среди нашей фракции к ней есть доверие, мы знаем, что она точно сможет эту работу выполнять профессионально - и сделалась такая рокировка”, - добавил он.

Также нардеп сообщил, что председатель Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин возглавит Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

"Господин Рябикин переходит фактически в Министерство стратегической отрасли, но без приставки “вице-премьер”, потому что на самом деле в ходе работы этого министерства понятно, что там фактически все функции по политикам развития промышленности ограничиваются этим министерством”, - отметил Арахамия.

Что касается вопроса о новом главе таможни, это будет определять Кабинет министров, добавил он.

“Господин Абрамовский давно написал заявление, мы просто не имеем возможности сейчас проголосовать. Рассматриваем сейчас господина Стрельца, первого заместителя, но вполне вероятно, что в среду он не будет назначаться - возможно, правительство его определит врио. Что касается господина Любченко, насколько мне известно, пока заявления он не написал. Мы знаем, что идут такие разговоры. Если они дойдут до логического конца, то мы будем предлагать госпожу Свириденко на пост вместо него”, - сообщил также народный избранник.

Добавим

Как сообщил председатель ВР Руслан Стефанчук, кадровые вопросы будут вынесены в парламент в среду и четверг на этой неделе.

Официально известно уже о по меньшей мере трех отставках в правительстве - министра экологии Романа Абрамовского, вице-премьера и главу Минстратегпрома Олега Урусского и вице-премьера Алексея Резникова, возглавляющего Минреинтеграции. Что касается последнего, то ему прочат место главы Минобороны.