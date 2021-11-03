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Завтра Рада призначить чотирьох міністрів – Арахамія

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Верховна Рада у четвер розгляне призначення на посади чотирьох міністрів. Про це повідомив журналістам голова фракції "Слуга народу" у Раді Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.

Завтра Рада призначить чотирьох міністрів – Арахамія

Цитата

“Завтра будуть чотири (призначення міністрів — ред.) і пан Штучний (керівником апарату Верховної Ради — ред.)”, — сказав Арахамія.

Деталі

Питання щодо заміщення Романа Абрамовського на посаді міністра захисту довкілля та природних ресурсів України “поки що відклали”, зазначив нардеп.

З його слів, на засіданні уряду т.в.о. міністра мають призначити чинного заступника міністра Руслана Стрільця.

“Потім за 1-2 тижня визначимось і підемо до зали”, — додав Арахамія.

Додамо

Раніше сьогодні Верховна Рада звільнила:

— міністра оборони України Андрія Тарана,

— віце-прем’єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського,

— віце-прем’єр-міністра — міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова,

— першого віце-прем’єр-міністра — міністра економіки України Олексія Любченка,

— міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського.

Раніше цього тижня На засіданні фракції “Слуга народу” депутати підтримали рішення, щоб:
— Міндовкілля очолив чинний заступник міністра Руслан Стрілець,
— оборонне відомство очолить Олексій Резніков,
— міністром з питань реінтеграції пропонують призначити депутатку Ірину Верещук,
— Міністерством з питань стратегічних галузей запропонують керувати чинному голові митниці Павлу Рябікіну,
— посаду міністра економіки запропонують заступниці керівника Офісу Президента Юлії Свириденко.

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