Рада звільнила Резнікова з посади міністра з питань реінтеграції

Цитата

“Відповідно до пункту 12 ч. 1 ст. 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить звільнення з посад кабінету міністрів України. Член КМУ, віце-прем’єр-міністра — міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков 1 листопада написав заяву про свою відставку”, — сказав голова ВР Руслан Стефанчук.

Деталі

Профільний комітет рекомендував ВР звільнити Резнікова з посади.

Довідково

Резніков з вересня 2019 року був представником України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи. 4 березня 2020 року його було призначено на посаду Віце-прем‘єр-міністра України — Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Олексій Резніков — український правник, був заступником голови Київської міської державної адміністрації з квітня 2016 року по вересень 2018 року, адвокат, Заслужений юрист України.

Додамо

У понеділок “слуги народу” на засіданні фракції підтримали низку кадрових рішень. Так, низка міністрів “міняються посадами”, інші — зокрема, це Любченко та віце-прем’єр-міністр Олег Уруський — просто йдуть у відставку.

Щодо інших кандидатів, “слуги” підтримали наступні кадрові перестановки в уряді:



нардеп Ірина Верещук — заходить на посаду міністра реінтеграції окупованих територій;



міністр Олексій Резніков — йде на посаду міністра оборони;



В’ячеслава Штучного рекомендовано на посаду керівника Апарату Верховної Ради;



голова Державної митної служби України Павло Рябікін йде з митниці на посаду голови Мінстратегпрому.



Також варто додати, що, як повідомляв голова фракції “Слуга народу” у Раді Давид Арахамія, на посаду Любченка можуть запропонувати заступнику керівника Офісу Президента Юлії Свириденко.

Міндовкілля мав би очолити чинний заступник міністра Руслан Стрілець, вказували у “Слузі народу”.