Рада уволила Резникова с должности министра по реинтеграции
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Верховная Рада приняла постановление об увольнении Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Решение поддержало 329 народных избранников, передает корреспондент УНН.
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“В соответствии с пунктом 12 ч. 1 ст. 85 Конституции Украины к полномочиям Верховной Рады Украины относится увольнение с должностей кабинета министров Украины. Член КМУ, вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников 1 ноября написал заявление о своей отставке”, — сказал председатель ВР Руслан Стефанчук.
Детали
Профильный комитет рекомендовал ВР уволить Резникова с должности.
Справка
Резников с сентября 2019 года являлся представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы. 4 марта 2020 года он был назначен на должность вице-премьер-министра Украины — Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Алексей Резников — украинский юрист, был заместителем председателя Киевской городской государственной администрации с апреля 2016 года по сентябрь 2018 года, адвокат, Заслуженный юрист Украины.
Добавим
В понедельник “слуги народа” на заседании фракции поддержали ряд кадровых решений. Так, ряд министров “меняются должностями”, другие — в частности, это Любченко и вице-премьер-министр Олег Уруский — просто уходят в отставку.
В отношении других кандидатов, “слуги” поддержали следующие кадровые перестановки в правительстве:
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- нардеп Ирина Верещук — заходит на должность министра реинтеграции оккупированных территорий;
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- министр Алексей Резников — идет на должность министра обороны;
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- Вячеслав Штучный рекомендован на должность руководителя Аппарата Верховной Рады;
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- председатель Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин уходит с таможни на должность главы Минстратегпрома.
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Также стоит добавить, что, как сообщал председатель фракции “Слуга народа” в Раде Давид Арахамия, на должность Любченко могут предложить заместителя руководителя Офиса Президента Юлию Свириденко.
Минсреды должен был бы возглавить действующий заместитель министра Руслан Стрелец, указывали в “Слуге народа”.