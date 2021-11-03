Завтра Рада назначит четырех министров - Арахамия

Цитата

“Завтра будут четыре (назначения министров - ред.) и господин Штучный (руководителем Аппарата Верховной Рады — ред.)”, — сказал Арахамия.

Детали

Вопрос по замещению Романа Абрамовского на посту министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины “пока отложили”, - отметил нардеп.

По его словам, на заседании правительства в.и.о министра должны назначить действующего заместителя министра Руслана Стрельца.

“Потом за 1-2 недели определимся и пойдем в зал”, — добавил Арахамия.

Добавим

Ранее сегодня Верховная Рада уволила:

— Министра обороны Украины Андрея Тарана,

— Вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского,

— Вице-премьер-министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова,

— Первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины Алексея Любченко,

— Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского.

Ранее на этой неделе на заседании фракции “Слуга народа” депутаты поддержали решение, чтобы:

— Минприроды возглавил действующий заместитель министра Руслан Стрелец,

— оборонное ведомство возглавит Алексей Резников,

— министром по вопросам реинтеграции предлагают назначить депутата Ирину Верещук,

— Министерством по вопросам стратегических отраслей предложат управлять действующему главе таможни Павлу Рябикину,

— должность министра экономики предложат заместителю руководителя Офиса Президента Юлии Свириденко.