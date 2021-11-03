Завтра Рада назначит четырех министров - Арахамия
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Верховная Рада в четверг рассмотрит назначение на должности четырех министров. Об этом сообщил журналистам председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.
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“Завтра будут четыре (назначения министров - ред.) и господин Штучный (руководителем Аппарата Верховной Рады — ред.)”, — сказал Арахамия.
Детали
Вопрос по замещению Романа Абрамовского на посту министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины “пока отложили”, - отметил нардеп.
По его словам, на заседании правительства в.и.о министра должны назначить действующего заместителя министра Руслана Стрельца.
“Потом за 1-2 недели определимся и пойдем в зал”, — добавил Арахамия.
Добавим
Ранее сегодня Верховная Рада уволила:
— Министра обороны Украины Андрея Тарана,
— Вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского,
— Вице-премьер-министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова,
— Первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины Алексея Любченко,
— Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского.
Ранее на этой неделе на заседании фракции “Слуга народа” депутаты поддержали решение, чтобы:
— Минприроды возглавил действующий заместитель министра Руслан Стрелец,
— оборонное ведомство возглавит Алексей Резников,
— министром по вопросам реинтеграции предлагают назначить депутата Ирину Верещук,
— Министерством по вопросам стратегических отраслей предложат управлять действующему главе таможни Павлу Рябикину,
— должность министра экономики предложат заместителю руководителя Офиса Президента Юлии Свириденко.