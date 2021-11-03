Нардепи звільнили першого віце-прем’єра Любченка

Цитата:

“Відповідно до пункту 12 ч. 1 ст. 85 Конституції України, до повноважень Верховної Ради України належить звільнення з посад Кабінету міністрів України. Член КМУ, перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки України Олексій Любченко 1 листопада написав заяву про свою відставку”, — сказав голова ВР Руслан Стефанчук.

Деталі

Комітет з питань економічного розвитку щодо відставки міністра прийняв рішення рекомендувати нардепам визначитись шляхом голосування.

Довідково

Любченко пропрацював на посаді лише кілька місяців, призначений він був 20 травня 2021 року. До цього часу, з З квітня 2020 року, очолював Державну податкову служби України.

Любченко має низку державних нагород, зокрема почесну грамоту Державної податкової адміністрації України; Почесну відзнаку Державної податкової адміністрації України; Подяку Державної податкової адміністрації України; Подяку Президента України, (2004 рік); Орден “За заслуги” ІІІ ступеня.

Любченко — доктор економічних наук.

Додамо

У понеділок “слуги народу" на засіданні фракції підтримали низку кадрових рішень. Так, низка міністрів “міняються посадами”, інші – зокрема, це Олексій Любченко та Олег Уруський – просто йдуть у відставку.На засіданні фракції “Слуга народу” депутати підтримали рішення, щоб: