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Нардепи звільнили першого віце-прем’єра Любченка

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Олексія Любченка з посади першого віце-прем’єр-міністра – міністра економіки України. Рішення підтримало 320 народних обранців, передає корепондент УНН.

Нардепи звільнили першого віце-прем’єра Любченка

Цитата:

“Відповідно до пункту 12 ч. 1 ст. 85 Конституції України, до повноважень Верховної Ради України належить звільнення з посад Кабінету міністрів України. Член КМУ, перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки України Олексій Любченко 1 листопада написав заяву про свою відставку”, — сказав голова ВР Руслан Стефанчук.

Деталі

Комітет з питань економічного розвитку щодо відставки міністра прийняв рішення рекомендувати нардепам визначитись шляхом голосування.

Довідково

Любченко пропрацював на посаді лише кілька місяців, призначений він був 20 травня 2021 року. До цього часу, з З квітня 2020 року, очолював Державну податкову служби України.

Любченко має низку державних нагород, зокрема почесну грамоту Державної податкової адміністрації України; Почесну відзнаку Державної податкової адміністрації України; Подяку Державної податкової адміністрації України; Подяку Президента України, (2004 рік); Орден “За заслуги” ІІІ ступеня.

Любченко — доктор економічних наук.

Додамо

У понеділок “слуги народу" на засіданні фракції підтримали низку кадрових рішень. Так, низка міністрів “міняються посадами”, інші – зокрема, це Олексій Любченко та Олег Уруський – просто йдуть у відставку.На засіданні фракції “Слуга народу” депутати підтримали рішення, щоб:

  • Міндовкілля очолив чинний заступник міністра Руслан Стрілець,
  • оборонне відомство очолить Олексій Резніков,
  • міністром з питань реінтеграції пропонують призначити депутатку Ірину Верещук,
  • Міністерством з питань стратегічних галузей запропонують керувати чинному голові митниці Павлу Рябікіну,
  • посаду міністра економіки запропонують заступниці керівника Офісу Президента Юлії Свириденко.

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