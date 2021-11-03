Нардепы уволили первого вице-премьера Любченко

Цитата:

“В соответствии с пунктом 12 ч. 1 ст. 85 Конституции Украины, к полномочиям Верховной Рады Украины относится увольнение с должностей Кабинета министров Украины. Член КМУ, первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Алексей Любченко 1 ноября написал заявление о своей отставке”, — сказал председатель ВР Руслан Стефанчук.

Детали

Комитет по вопросам экономического развития относительно отставки министра принял решение рекомендовать нардепам определиться путем голосования.

Справочно

Любченко проработал на должности всего несколько месяцев, назначен он был 20 мая 2021 года. До этого времени, с с апреля 2020 года, возглавлял Государственную налоговую службы Украины.

Любченко имеет ряд государственных наград, в том числе почетную грамоту Государственной налоговой администрации Украины; Почетный знак Государственной налоговой администрации Украины; Благодарность Государственной налоговой администрации Украины; Благодарность Президента Украины (2004 год); Орден “За заслуги” ІІІ степени.

Любченко — доктор экономических наук.

Добавим

В понедельник “слуги народа" на заседании фракции поддержали ряд кадровых решений. Так, ряд министров "меняются должностями", другие - в частности, это Алексей Любченко и Олег Уруский - просто идут в отставку. На заседании фракции “Слуга народа” депутаты поддержали решение, чтобы: