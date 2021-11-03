Рада відправила у відставку голову Мінстратегпрому Уруського

Цитата:

“Відповідно до пункту 12 ч. 1 ст. 85 Конституції України, до повноважень Верховної Ради України належить звільнення з посад Кабінету міністрів України. Член КМУ, віце-прем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський 1 листопада написав заяву про свою відставку”, — сказав голова ВР Руслан Стефанчук.

Довідково

Уруський — доктор технічних наук, лауреат державної премії в галузі науки і техніки, академік Міжнародної академії аеронавтики.

16 липня 2020 року був призначений на посаду вВіце-прем’єр-міністра України — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. У 2015 році Уруський очолював Державне космічне агентство України. До свого призначення очолював інжинірингову компанію “Прогрестех-Україна”.

Додамо

У понеділок “слуги народу" на засіданні фракції підтримали низку кадрових рішень. Так, низка міністрів “міняються посадами”, інші – зокрема, це Олексій Любченко та Олег Уруський – просто йдуть у відставку. На засіданні фракції “Слуга народу” депутати підтримали рішення, щоб: