Рада отправила в отставку главу Минстратегпрома Уруского
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Верховная Рада приняла постановление об увольнении Олега Уруского с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Решение поддержало 342 народных избранника, передает корреспондент УНН.
Цитата:
“В соответствии с пунктом 12 ч. 1 ст. 85 Конституции Украины, к полномочиям Верховной Рады Украины относится увольнение с должностей Кабинета министров Украины. Член КМУ, вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский 1 ноября написал заявление о своей отставке”, — сказал председатель ВР Руслан Стефанчук.
Справочно
Уруский — доктор технических наук, лауреат государственной премии в области науки и техники, академик Международной академии аэронавтики.
16 июля 2020 года был назначен на должность ввице-премьер-министра Украины — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. В 2015 году Уруский возглавлял Государственное космическое агентство Украины. До своего назначения возглавлял инжиниринговую компанию "Прогрестех-Украина".
Добавим
В понедельник “слуги народа" на заседании фракции поддержали ряд кадровых решений. Так, ряд министров "меняются должностями", другие - в частности, это Алексей Любченко и Олег Уруский - просто идут в отставку. На заседании фракции “Слуга народа” депутаты поддержали решение, чтобы:
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- Минсреды возглавил действующий заместитель министра Руслан Стрелец,
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- оборонное ведомство возглавит Алексей Резников,
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- министром по вопросам реинтеграции предлагают назначить депутата Ирину Верещук,
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- министерством по вопросам стратегических отраслей предложат управлять действующему главе таможни Павлу Рябикину,
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- должность министра экономики предложат заместителю руководителя Офиса Президента Юлии Свириденко.
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