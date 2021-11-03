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Рада отправила в отставку главу Минстратегпрома Уруского

Киев • УНН

 • 14531 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Верховная Рада приняла постановление об увольнении Олега Уруского с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Решение поддержало 342 народных избранника, передает корреспондент УНН.

Рада отправила в отставку главу Минстратегпрома Уруского

Цитата:

“В соответствии с пунктом 12 ч. 1 ст. 85 Конституции Украины, к полномочиям Верховной Рады Украины относится увольнение с должностей Кабинета министров Украины. Член КМУ, вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский 1 ноября написал заявление о своей отставке”, — сказал председатель ВР Руслан Стефанчук.

Справочно

Уруский — доктор технических наук, лауреат государственной премии в области науки и техники, академик Международной академии аэронавтики.

16 июля 2020 года был назначен на должность ввице-премьер-министра Украины — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. В 2015 году Уруский возглавлял Государственное космическое агентство Украины. До своего назначения возглавлял инжиниринговую компанию "Прогрестех-Украина".

Добавим

В понедельник “слуги народа" на заседании фракции поддержали ряд кадровых решений. Так, ряд министров "меняются должностями", другие - в частности, это Алексей Любченко и Олег Уруский - просто идут в отставку. На заседании фракции “Слуга народа” депутаты поддержали решение, чтобы:

  • Минсреды возглавил действующий заместитель министра Руслан Стрелец,
  • оборонное ведомство возглавит Алексей Резников,
  • министром по вопросам реинтеграции предлагают назначить депутата Ирину Верещук,
  • министерством по вопросам стратегических отраслей предложат управлять действующему главе таможни Павлу Рябикину,
  • должность министра экономики предложат заместителю руководителя Офиса Президента Юлии Свириденко.

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