Рада отправила в отставку главу Минстратегпрома Уруского

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“В соответствии с пунктом 12 ч. 1 ст. 85 Конституции Украины, к полномочиям Верховной Рады Украины относится увольнение с должностей Кабинета министров Украины. Член КМУ, вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский 1 ноября написал заявление о своей отставке”, — сказал председатель ВР Руслан Стефанчук.

Справочно

Уруский — доктор технических наук, лауреат государственной премии в области науки и техники, академик Международной академии аэронавтики.

16 июля 2020 года был назначен на должность ввице-премьер-министра Украины — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. В 2015 году Уруский возглавлял Государственное космическое агентство Украины. До своего назначения возглавлял инжиниринговую компанию "Прогрестех-Украина".

Добавим

В понедельник “слуги народа" на заседании фракции поддержали ряд кадровых решений. Так, ряд министров "меняются должностями", другие - в частности, это Алексей Любченко и Олег Уруский - просто идут в отставку. На заседании фракции “Слуга народа” депутаты поддержали решение, чтобы: