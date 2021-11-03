Рада почала звільнення міністрів: першим пішов очільник Міндовкілля Абрамовський

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“Відповідно до пункту 12 ч. 1 ст. 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить звільнення з посад Кабінету міністрів України. Член КМУ, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський 19 жовтня написав заяву про свою відставку”, - сказав голова ВР Руслан Стефанчук.

Деталі

Комітет рекомендував народним обранцям щодо голосування визначитись у залі.

Довідково

Абрамовський був призначений міністром захисту довкілля та природних ресурсів України 19 червня 2020 року. До цього працював заступником міністра енергетики та захисту довкілля України.

Абрамовський має вищу освіту, закінчив Київський національний університет внутрішніх справ у 2006 році та отримав диплом спеціаліста, здобувши кваліфікацію юрист.

Додамо

У понеділок “слуги народу" на засіданні фракції підтримали низку кадрових рішень. Так, низка міністрів “міняються посадами”, інші – зокрема, це Олексій Любченко та Олег Уруський – просто йдуть у відставку. На засіданні фракції “Слуга народу” депутати підтримали рішення, щоб: