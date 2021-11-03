Рада почала звільнення міністрів: першим пішов очільник Міндовкілля Абрамовський
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Рішення підтримало 322 народних депутата, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“Відповідно до пункту 12 ч. 1 ст. 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить звільнення з посад Кабінету міністрів України. Член КМУ, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський 19 жовтня написав заяву про свою відставку”, - сказав голова ВР Руслан Стефанчук.
Деталі
Комітет рекомендував народним обранцям щодо голосування визначитись у залі.
Довідково
Абрамовський був призначений міністром захисту довкілля та природних ресурсів України 19 червня 2020 року. До цього працював заступником міністра енергетики та захисту довкілля України.
Абрамовський має вищу освіту, закінчив Київський національний університет внутрішніх справ у 2006 році та отримав диплом спеціаліста, здобувши кваліфікацію юрист.
Додамо
У понеділок “слуги народу" на засіданні фракції підтримали низку кадрових рішень. Так, низка міністрів “міняються посадами”, інші – зокрема, це Олексій Любченко та Олег Уруський – просто йдуть у відставку. На засіданні фракції “Слуга народу” депутати підтримали рішення, щоб:
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- Міндовкілля очолив чинний заступник міністра Руслан Стрілець,
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- оборонне відомство очолить Олексій Резніков,
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- міністром з питань реінтеграції пропонують призначити депутатку Ірину Верещук,
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- Міністерством з питань стратегічних галузей запропонують керувати чинному голові митниці Павлу Рябікіну,
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- посаду міністра економіки запропонують заступниці керівника Офісу Президента Юлії Свириденко.
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