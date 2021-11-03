Рада начала увольнение министров: первым ушел глава Минсреды Абрамовский
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Верховная Рада приняла постановление об увольнении Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Решение поддержало 322 народных депутата, передает корреспондент УНН.
Цитата:
“В соответствии с пунктом 12 ч. 1 ст. 85 Конституции Украины к полномочиям Верховной Рады Украины относится увольнение с должностей Кабинета министров Украины. Член КМУ, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский 19 октября написал заявление о своей отставке”, - сказал председатель ВР Руслан Стефанчук.
Детали
Комитет рекомендовал народным избранникам относительно голосования определиться в зале.
Справочно
Абрамовский был назначен министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины 19 июня 2020 года. До этого работал заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Украины.
Абрамовский имеет высшее образование, окончил Киевский национальный университет внутренних дел в 2006 году и получил диплом специалиста, получив квалификацию юрист.
Добавим
В понедельник “слуги народа" на заседании фракции поддержали ряд кадровых решений. Так, ряд министров "меняются должностями", другие - в частности, это Алексей Любченко и Олег Уруский - просто идут в отставку. На заседании фракции “Слуга народа” депутаты поддержали решение, чтобы:
-
- Минсреды возглавил действующий заместитель министра Руслан Стрелец,
-
- оборонное ведомство возглавит Алексей Резников,
-
- министром по вопросам реинтеграции предлагают назначить депутата Ирину Верещук,
-
- министерством по вопросам стратегических отраслей предложат управлять действующему главе таможни Павлу Рябикину,
-
- должность министра экономики предложат заместителю руководителя Офиса Президента Юлии Свириденко.
-