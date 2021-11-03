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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 40673 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Комітет рекомендував Раді призначити Резнікова міністром оборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді прийняти проект постанови щодо призначення Олексія Резнікова Міністром оборони України. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram, передає УНН.

Комітет рекомендував Раді призначити Резнікова міністром оборони

Цитата

“Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував ВР прийняти проект постанови № 6267 від 03.11.2021 в цілому (щодо призначення Резнікова О.Ю. Міністром оборони України)”, — написав Мельничук.

Доповнення

До Верховної Ради надійшло подання Президента України про призначення Олексія Резнікова міністром оборони.

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