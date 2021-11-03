У Раду надійшло подання Зеленського про призначення Резнікова міністром оборони

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“До Верховної Ради України надійшло подання Президента України про призначення Резнікова Олексія міністром оборони України”, - повідомив Мельничук у своєму Telegram.

Деталі

Раніше сьогодні Олексій Резніков був звільнений з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У понеділок “слуги народу" на засіданні фракції підтримали рішення призначити його міністром оборони.

Голосування буде у четвер, 4 листопада.

Довідково

Олексій Резніков — український правник, був заступником голови Київської міської державної адміністрації з квітня 2016 року по вересень 2018 року, адвокат, Заслужений юрист України.

Резніков з вересня 2019 року був представником України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи. 4 березня 2020 року його було призначено на посаду віце-прем‘єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.