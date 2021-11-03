В Раду поступило представление Зеленского о назначении Резникова министром обороны

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“В Верховную Раду Украины поступило представление Президента Украины о назначении Резникова Алексея министром обороны Украины”, - сообщил Мельничук в своем Telegram.

Детали

Ранее сегодня Алексей Резников был уволен с должности вице-премьер-министра - министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В понедельник “слуги народа" на заседании фракции поддержали решение назначить его министром обороны.

Голосование будет в четверг, 4 ноября.

Справочно

Алексей Резников — украинский юрист, был заместителем председателя Киевской городской государственной администрации с апреля 2016 года по сентябрь 2018 года, адвокат, Заслуженный юрист Украины.

Резников с сентября 2019 года был представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы. 4 марта 2020 года он был назначен на должность вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.