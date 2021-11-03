Комитет рекомендовал Раде назначить Резникова министром обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде принять проект постановления о назначении Алексея Резникова министром обороны Украины. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
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“Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал ВР принять проект постановления № 6267 от 03.11.2021 в целом (о назначении Резникова О.Ю. Министром обороны Украины)”, — написал Мельничук.
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В Верховную Раду поступило представление Президента Украины о назначении Алексея Резникова министром обороны.
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