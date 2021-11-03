Кадрові перестановки: Зеленський завтра прийде у Раду
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський планує завтра бути присутнім на засіданні Верховної Ради. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє народний депутат від "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає УНН.
Цитата
“Завтра чекаємо на Президента о 10:00 у Верховній Раді. Будемо, як завжди, раді бачити Верховного головнокомандувача!” - написав Гетманцев.
Додамо
Представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram повідомив, що завтра парламент розгляне призначення чотирьох міністрів.
Зокрема, парламент завтра розгляне:
призначення Резнікова Олексія Юрійовича Міністром оборони України;
призначення Верещук Ірини Андріївни Віце-прем'єр-міністром України – Міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
призначення Рябікіна Павла Борисовича Міністром з питань стратегічних галузей промисловості України;
про призначення Свириденко Юлії Анатоліївни Першим віце-прем'єр-міністром України – Міністром економіки України.
Також, в порядку денному ВР України запланований розгляд 16 урядових законопроектів.
Контекст
19 жовтня міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський подав заяву до Верховної Ради України з проханням прийняти відставку із займаної посади.
1 листопада віцепрем’єр-міністр України — Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський подав заяву до Апарату Верховної Ради про звільнення за власним бажанням.
В той же день віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков подав заяву про звільнення за власним бажанням.
Усіх вищезазначених посадових осіб Верховна Рада сьогодні відправила у відставку.
Серед звільнених також Андрій Таран з посади міністра оборони України.
Сьогодні Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Раді прийняти проект постанови щодо призначення Олексія Резнікова Міністром оборони України.