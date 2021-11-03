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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 40320 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Кадрові перестановки: Зеленський завтра прийде у Раду

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський планує завтра бути присутнім на засіданні Верховної Ради. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє народний депутат від "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає УНН.

Кадрові перестановки: Зеленський завтра прийде у Раду

Цитата

“Завтра чекаємо на Президента о 10:00 у Верховній Раді. Будемо, як завжди, раді бачити Верховного головнокомандувача!” - написав Гетманцев.

Додамо

Представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram повідомив, що завтра парламент розгляне призначення чотирьох міністрів.

Зокрема, парламент завтра розгляне:

призначення Резнікова Олексія Юрійовича Міністром оборони України;

призначення Верещук Ірини Андріївни Віце-прем'єр-міністром України – Міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

призначення Рябікіна Павла Борисовича Міністром з питань стратегічних галузей промисловості України;

про призначення Свириденко Юлії Анатоліївни Першим віце-прем'єр-міністром України – Міністром економіки України.

Також, в порядку денному ВР України запланований розгляд 16 урядових законопроектів.

Контекст

19 жовтня міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський подав заяву до Верховної Ради України з проханням прийняти відставку із займаної посади.

1 листопада віцепрем’єр-міністр України — Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський подав заяву до Апарату Верховної Ради про звільнення за власним бажанням.

В той же день віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Усіх вищезазначених посадових осіб Верховна Рада сьогодні відправила у відставку.

Серед звільнених також Андрій Таран з посади міністра оборони України.

Сьогодні Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Раді прийняти проект постанови щодо призначення Олексія Резнікова Міністром оборони України.

Українські Національні Новини

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