Кабмин принял решение для привлечения средств от МБРР и Канады
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины принял постановление, позволяющее получить кредит от Международного банка реконструкции и развития в размере 1,5 миллиарда долларов США.
Кабинет министров Украины принял распоряжение, которое откроет возможность получения займа от Международного банка реконструкции и развития объемом 1,5 млрд долларов. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Детали
Признано целесообразным привлечение средств займа от Международного банка реконструкции и развития для реализации системного проекта "Займ на поддержку политики развития "Основы роста" в размере 1,5 млрд долларов США. Одобрен проект письма Правительства Украины к Всемирному банку относительно политики развития
Также он сообщил, принято решение осуществить государственные внешние заимствования в 2024 году путем привлечения кредита от Канады.
Утверждены Основные условия осуществления государственных внешних заимствований в 2024 году путем привлечения кредита от Канады. Заимствования будут осуществлены на общую сумму, не превышающую 2 млрд. канадских долларов
Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства отмечал, что одна из главных задач для Правительства - дальнейшее усиление экономики Украины.
Уже есть дорожная карта. Это проекты, которые мы обсуждаем с партнерами, и которые уже имеют наполнение деталями. Интенсивно работаем с нашими союзниками для создания большой кредитной линии для восстановления Украины и интеграции с ЕС на 5 лет под 0%. Это средства на строительство, ремонт, логистику, образование и т.д
Дополнение
Украина ожидает уже в марте получить 4,5 млрд евро от ЕС и 900 млн долларов от МВФ.
Кабмин принял решение для привлечения средств от МБРР и Канады
Кабинет Министров Украины принял постановление, позволяющее получить кредит от Международного банка реконструкции и развития в размере 1,5 миллиарда долларов США.
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