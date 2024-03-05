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Кабмин принял решение для привлечения средств от МБРР и Канады

Кабмин принял решение для привлечения средств от МБРР и Канады

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 16:36  •  7016 просмотра

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Кабинет Министров Украины принял постановление, позволяющее получить кредит от Международного банка реконструкции и развития в размере 1,5 миллиарда долларов США.

Кабинет министров Украины принял распоряжение, которое откроет возможность получения займа от Международного банка реконструкции и развития объемом 1,5 млрд долларов. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Признано целесообразным привлечение средств займа от Международного банка реконструкции и развития для реализации системного проекта "Займ на поддержку политики развития "Основы роста" в размере 1,5 млрд долларов США. Одобрен проект письма Правительства Украины к Всемирному банку относительно политики развития

- написал Мельничук.

Также он сообщил, принято решение осуществить государственные внешние заимствования в 2024 году путем привлечения кредита от Канады.

Утверждены Основные условия осуществления государственных внешних заимствований в 2024 году путем привлечения кредита от Канады. Заимствования будут осуществлены на общую сумму, не превышающую 2 млрд. канадских долларов

- сообщил Мельничук.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства отмечал, что одна из главных задач для Правительства - дальнейшее усиление экономики Украины.

Уже есть дорожная карта. Это проекты, которые мы обсуждаем с партнерами, и которые уже имеют наполнение деталями. Интенсивно работаем с нашими союзниками для создания большой кредитной линии для восстановления Украины и интеграции с ЕС на 5 лет под 0%. Это средства на строительство, ремонт, логистику, образование и т.д

- сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Украина ожидает уже в марте получить 4,5 млрд евро от ЕС и 900 млн долларов от МВФ.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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