Кабмін ухвалив рішення для залучення коштів від МБРР та Канади
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, що дозволяє отримати кредит від Міжнародного банку реконструкції та розвитку у розмірі 1,5 мільярда доларів США.
Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження, яке відкриє можливість отримання позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку обсягом 1,5 млрд доларів. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Деталі
Визнано за доцільне залучення коштів позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації системного проєкту "Позика на підтримку політики розвитку "Основи зростання"в розмірі 1,5 млрд доларів США. Схвалено проєкт листа Уряду України до Світового банку стосовно політики розвитку
Також він повідомив, прийнято рішення здійснити державні зовнішні запозичення у 2024 році шляхом залучення кредиту від Канади.
Затверджено Основні умови здійснення державних зовнішніх запозичень у 2024 році шляхом залучення кредиту від Канади. Запозичення буде здійснено на загальну суму, що не перевищує 2 млрд. канадських доларів
Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду зазначав, що одне з головних завдань для Уряду - подальше посилення економіки України.
Вже маємо дорожню карту. Це проєкти, які ми обговорюємо з партнерами, і які вже мають наповнення деталями. Інтенсивно працюємо з нашими союзниками для створення великої кредитної лінії для відновлення України та інтеграції з ЄС на 5 років під 0%. Це кошти на будівництво, ремонт, логістику, освіту тощо
Доповнення
Україна очікує вже у березні отримати 4,5 млрд євро від ЄС та 900 млн доларів від МВФ.