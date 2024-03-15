Кабмин предлагает увеличить на 15 тысяч численность пограничной службы
Киев • УНН
Кабинет Министров одобрил законопроект об увеличении численности Государственной пограничной службы на 15 000 человек в течение года после окончания или отмены военного положения в Украине.
Кабинет министров одобрил законопроект, которым предлагает увеличить численность Государственной пограничной службы на 15 тыс. человек в течение года со дня прекращения или отмены военного положения на территории Украины. Об этом сообщил постоянный представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Детали
Он сообщил, что одобрен проект закона "О внесении изменения в пункт 1 раздела IX "Заключительные положения" закона Украины "О Государственной пограничной службе Украины". Документ предусматривает установление общей численности ГПСУ в течение года со дня прекращения или отмены военного положения на территории Украины на уровне 75 тыс. человек, в том числе 67 тыс. военнослужащих.
Отмечается, что законопроект разработан для того, чтобы в послевоенный период взять под контроль государственную границу в ее международно признанных границах и адекватно реагировать имеющимися силами и средствами Госпогранслужбы на актуальные и потенциальные угрозы национальной безопасности на государственной границе.
Дополнение
В марте 2022 года Верховная Рада приняла законопроект №7161, который увеличил в особый период общую численность Госпогранслужбы на 7 тыс. человек до 60 тыс. человек, в том числе 52 тыс. военнослужащих.
Напомним
Президент Владимир Зеленский объявил о планах увеличить количество украинских пограничников, чтобы усилить защиту от российской агрессии и обеспечить долгосрочную безопасность границ после войны.
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