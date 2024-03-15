ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Кабмин предлагает увеличить на 15 тысяч численность пограничной службы

Кабмин предлагает увеличить на 15 тысяч численность пограничной службы

Киев  •  УНН

15 марта 2024, 16:17  •  1318 просмотра

Read in English

Кабинет Министров одобрил законопроект об увеличении численности Государственной пограничной службы на 15 000 человек в течение года после окончания или отмены военного положения в Украине.

Кабинет министров одобрил законопроект, которым предлагает увеличить численность Государственной пограничной службы на 15 тыс. человек в течение года со дня прекращения или отмены военного положения на территории Украины. Об этом сообщил постоянный представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Он сообщил, что одобрен проект закона "О внесении изменения в пункт 1 раздела IX "Заключительные положения" закона Украины "О Государственной пограничной службе Украины". Документ предусматривает установление общей численности ГПСУ в течение года со дня прекращения или отмены военного положения на территории Украины на уровне 75 тыс. человек, в том числе 67 тыс. военнослужащих.

Отмечается, что законопроект разработан для того, чтобы в послевоенный период взять под контроль государственную границу в ее международно признанных границах и адекватно реагировать имеющимися силами и средствами Госпогранслужбы на актуальные и потенциальные угрозы национальной безопасности на государственной границе.

Дополнение

В марте 2022 года Верховная Рада приняла законопроект №7161, который увеличил в особый период общую численность Госпогранслужбы на 7 тыс. человек до 60 тыс. человек, в том числе 52 тыс. военнослужащих.

Напомним

Президент Владимир Зеленский объявил о планах увеличить количество украинских пограничников, чтобы усилить защиту от российской агрессии и обеспечить долгосрочную безопасность границ после войны.

Онлайн-встречи с ГНС и отмена штрафа за ошибочную уплату налогов: Зеленский подписал закон об изменениях в Налоговом кодексе14 марта 2024, 11:35 • 25383 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
artem-lysohorАртем Лисогор
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
  •  103233 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
  •  105655 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
  •  111649 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
  •  104395 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  125373 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  119384 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128409 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141285 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128291 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  127388 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Новости по теме
Кабмин предлагает увеличить на 15 тысяч численность пограничной службы

Кабмин предлагает увеличить на 15 тысяч численность пограничной службы

  •  1318 просмотра
Из-за утренней атаки рф по Одессе без света сейчас более полутысячи абонементов - Кипер

Из-за утренней атаки рф по Одессе без света сейчас более полутысячи абонементов - Кипер

  •  2188 просмотра
Кабмин в третий раз переназначил Виктора Еленского главой Государственной службы по этнополитике

Кабмин в третий раз переназначил Виктора Еленского главой Государственной службы по этнополитике

  •  1844 просмотра
Оккупанты ударили по Харьковщине ракетами С-300: уничтожено общежитие и пункт экстренной медицинской помощи

Оккупанты ударили по Харьковщине ракетами С-300: уничтожено общежитие и пункт экстренной медицинской помощи

  •  2498 просмотра
Глава МИД Италии не поддерживает размещение войск НАТО в Украине и предостерегает от рисков мировой войны

Глава МИД Италии не поддерживает размещение войск НАТО в Украине и предостерегает от рисков мировой войны

  •  3469 просмотра
Сырский доложил Зеленскому о ситуации на Авдеевском направлении

Сырский доложил Зеленскому о ситуации на Авдеевском направлении

  •  4165 просмотра
Правительство определило место расположения Национального военного кладбища

Правительство определило место расположения Национального военного кладбища

  •  6106 просмотра
Для военных в "Феофании": правительство выделяет 200 млн грн на закупку медикаментов

Для военных в "Феофании": правительство выделяет 200 млн грн на закупку медикаментов

  •  5493 просмотра
Правительство одобрило законопроект о постепенном повышении акцизов на сигареты

Правительство одобрило законопроект о постепенном повышении акцизов на сигареты

  •  6554 просмотра
Поддержка Украины в Европе не упадет, будет больше оружия: Шольц, Макрон и Туск сделали ряд заявлений после встречи Веймарского треугольника

Поддержка Украины в Европе не упадет, будет больше оружия: Шольц, Макрон и Туск сделали ряд заявлений после встречи Веймарского треугольника

  •  8319 просмотра

Популярные

Ракетная атака рф на Одессу унесла жизни 16 человек, 55 получили ранения - ОВА

Ракетная атака рф на Одессу унесла жизни 16 человек, 55 получили ранения - ОВА

  •  64939 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

  •  109036 просмотра
В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы

  •  112070 просмотра
Украинская энергетика предлагает инвесторам низкие затраты и быстрое получение разрешений - председатель правления "Укрэнерго"

Украинская энергетика предлагает инвесторам низкие затраты и быстрое получение разрешений - председатель правления "Укрэнерго"

  •  112945 просмотра
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

  •  140438 просмотра

Публикации

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

  •  109036 просмотра
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

  •  140438 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  219726 просмотра
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

12 марта 2024, 09:24  •  254250 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

12 марта 2024, 06:25  •  276440 просмотра

Кабмин предлагает увеличить на 15 тысяч численность пограничной службы

Кабинет Министров одобрил законопроект об увеличении численности Государственной пограничной службы на 15 000 человек в течение года после окончания или отмены военного положения в Украине.

политика •   •  1318 просмотра
Кабмин предлагает увеличить на 15 тысяч численность пограничной службы

Из-за утренней атаки рф по Одессе без света сейчас более полутысячи абонементов - Кипер

В результате ракетного обстрела в Одессе были повреждены газовые и электрические сети, в результате чего 535 абонентов остались без электроэнергии, а 800 - без газоснабжения, восстановление ожидается до 16 марта 2024 года.

Общество •   •  2188 просмотра
Из-за утренней атаки рф по Одессе без света сейчас более полутысячи абонементов - Кипер

Кабмин в третий раз переназначил Виктора Еленского главой Государственной службы по этнополитике

Кабинет Министров в третий раз назначил Виктора Еленского главой Государственной службы по этнополитике и свободе совести.

политика •   •  1844 просмотра
Кабмин в третий раз переназначил Виктора Еленского главой Государственной службы по этнополитике

Оккупанты ударили по Харьковщине ракетами С-300: уничтожено общежитие и пункт экстренной медицинской помощи

российские войска атаковали Золочев Харьковской области ракетами С-300, разрушив общежитие и центр экстренной медицинской помощи.

Война •   •  2498 просмотра
Оккупанты ударили по Харьковщине ракетами С-300: уничтожено общежитие и пункт экстренной медицинской помощи

Глава МИД Италии не поддерживает размещение войск НАТО в Украине и предостерегает от рисков мировой войны

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни предостерегает от развертывания войск НАТО в Украине, заявляя, что это грозит Третьей мировой войной, в то же время поддерживая предоставление военной, экономической и технической помощи, чтобы помочь Украине защитить себя.

Война •   •  3469 просмотра
Глава МИД Италии не поддерживает размещение войск НАТО в Украине и предостерегает от рисков мировой войны

Сырский доложил Зеленскому о ситуации на Авдеевском направлении

Президент Украины заслушал доклад Главкома ВСУ. Речь шла о ситуации на ключевых участках фронта.

Война •   •  4165 просмотра
Сырский доложил Зеленскому о ситуации на Авдеевском направлении

Правительство определило место расположения Национального военного кладбища

Кабинет Министров Украины согласовал размещение Национального военного мемориального кладбища на двух участках на территории Гатненской сельской территориальной общины Фастовского района Киевской области.

Война •   •  6106 просмотра
Правительство определило место расположения Национального военного кладбища

Для военных в "Феофании": правительство выделяет 200 млн грн на закупку медикаментов

Правительство выделяет 200 миллионов гривен на закупку медикаментов и изделий медицинского назначения для оказания качественной медицинской помощи и реабилитации военнослужащих в госпитале "Феофания".

Общество •   •  5493 просмотра
Для военных в "Феофании": правительство выделяет 200 млн грн на закупку медикаментов

Правительство одобрило законопроект о постепенном повышении акцизов на сигареты

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который предусматривает постепенное повышение специфических ставок акцизного налога на сигареты до 2028 года до минимального уровня, установленного директивой ЕС.

Экономика •   •  6554 просмотра
Правительство одобрило законопроект о постепенном повышении акцизов на сигареты

Поддержка Украины в Европе не упадет, будет больше оружия: Шольц, Макрон и Туск сделали ряд заявлений после встречи Веймарского треугольника

Лидеры Германии, Франции и Польши встретились в Берлине, выразив совместную поддержку Украине, пообещав увеличить поставки оружия и финансовую помощь, а также подтвердив, что на карту поставлена безопасность Европы в Украине, что знаменует собой "новое доброе начало для Веймарского треугольника".

Война •   •  8319 просмотра
Поддержка Украины в Европе не упадет, будет больше оружия: Шольц, Макрон и Туск сделали ряд заявлений после встречи Веймарского треугольника