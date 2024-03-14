Онлайн-встречи с ГНС и отмена штрафа за ошибочную уплату налогов: Зеленский подписал закон об изменениях в Налоговом кодексе

Президент Украины подписал законопроект №9662 об изменениях в Налоговый кодекс о диджитализации некоторых налоговых сервисов. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта на сайте ВР.

Детали

Как сообщается, документ предусматривает, в частности, совершенствование онлайн-коммуникаций с налогоплательщиками.

Так благодаря изменениям в Налоговом кодексе плательщики смогут взаимодействовать с ГНС в режиме видеоконференции.

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В частности, плательщики получат возможность участвовать в режиме видеоконференции к рассмотрению своих жалоб на решение об отказе в регистрации налоговых накладных (НН)/расчетов корректировки (РК), или приобщиться онлайн к рассмотрению возражений плательщика к акту проверки.

Кроме того, закон предусматривает:

отмена ответственности за ошибочное указание плательщиком в платежных документах неправильного бюджетного счета получателя средств (при условии своевременной уплаты);

сокращение сроков бюджетного возмещения, а именно до 20 дней в камеральных проверках и до 40 дней в документальных проверках и тому подобное.



Дополнение

Также в законе отменили ограничения для плательщиков минимального налогового обязательства относительно срока для обращения о проведении сверки данных, который сейчас составляет всего тридцать дней со дня вручения налогового уведомления-решения и др.

Отдельно документ решает вопрос налаживания обмена информацией между налоговыми органами и Центральным депозитарием ценных бумаг и депозитарными учреждениями, уполномоченными обслуживать счета владельцев долей обществ в учетной системе долей обществ.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о добропорядочном лоббировании, необходимый для начала переговоров о членстве в ЕС, который определяет правила лоббирования, создает Реестр прозрачности и регулирует взаимодействие между чиновниками и заинтересованными сторонами.