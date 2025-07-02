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Кабмин направит 540 млн грн на восстановление жилья, поврежденного россией: кто получит средства

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Кабинет министров Украины направит 540 миллионов гривен общинам Запорожья, Николаева, Изюма, Бучи и Макарова. Средства пойдут на ремонт около 200 многоквартирных домов, поврежденных в результате российской агрессии, в рамках проекта HOPE при поддержке Всемирного банка.

Кабмин направит 540 млн грн на восстановление жилья, поврежденного россией: кто получит средства

Кабинет министров направит 540 млн гривен общинам Запорожья, Николаева, Изюма, Бучи и Макарова для восстановления около 200 многоквартирных домов, которые были повреждены в результате войны россии против Украины. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Благодаря поддержке Всемирного банка в рамках проекта HOPE активизируем восстановление жилья украинцев. Направляем на места - общинам Запорожья, Николаева, Изюма, Бучи и Макарова - 540 млн гривен. Эти средства они инвестируют в ремонты около 200 многоквартирных домов, которые повредили российские террористы 

- сказал Шмыгаль.

Детали

Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщил, что Кабмин утвердил порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей (НОРЕ)".

Предусмотрено, что субвенция направляется на разработку проектной документации, на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, поврежденных в результате вооруженной агрессии рф против Украины. Осуществлено распределение субвенции в сумме 540 млн гривен из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей (НОРЕ)

Напомним

Украина подписала соглашение с Банком развития Совета Европы о предоставлении 50 миллионов евро для обеспечения жильем вынужденно-перемещенных лиц. Средства пойдут на предоставление более 1000 льготных ипотек.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоЭкономика
Изюм
Всемирный банк
Украина
Денис Шмыгаль
Запорожье
Николаев
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