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Кабмін спрямує 540 млн грн на відновлення житла, пошкодженого росією: хто отримає кошти

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Кабінет міністрів України спрямує 540 мільйонів гривень громадам Запоріжжя, Миколаєва, Ізюма, Бучі та Макарова. Кошти підуть на ремонт близько 200 багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії, в рамках проєкту HOPE за підтримки Світового банку.

Кабмін спрямує 540 млн грн на відновлення житла, пошкодженого росією: хто отримає кошти

Кабінет міністрів направить 540 млн гривень громадам Запоріжжя, Миколаєва, Ізюма, Бучі та Макарова для відновлення близько 200 багатоквартирних будинків, які були пошкоджені внаслідок війни росії проти України. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Завдяки підтримці Світового банку в межах проєкту HOPE активізуємо відновлення житла українців. Спрямовуємо на місця - громадам Запоріжжя, Миколаєва, Ізюма, Бучі та Макарова - 540 млн гривень. Ці кошти вони інвестують в ремонти близько 200 багатоквартирних будинків, які пошкодили російські терористи 

- сказав Шмигаль.

Деталі

Представник уряду у парламенті Тарас Мельничук повідомив, що Кабмін затвердив порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проекту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)".

Передбачено, що субвенція спрямовується на розроблення проектної документації, на проведення капітального ремонту багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф проти України. Здійснено розподіл субвенції у сумі 540 млн гривень з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проекту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)

Нагадаємо

Україна підписала угоду з Банком розвитку Ради Європи щодо надання 50 мільйонів євро для забезпечення житлом вимушено-переміщених осіб. Кошти підуть на надання понад 1000 пільгових іпотек.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоЕкономіка
Ізюм
Світовий банк
Україна
Шмигаль Денис Анатолійович
Запоріжжя
Миколаїв
Tesla
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