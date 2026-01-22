Израильский удар в Газе привел к гибели трех журналистов

$43.180.08
22:20 • 2002 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
19:21 • 9484 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 16509 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 26668 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 19306 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 32457 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 35103 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 20786 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 21713 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 39503 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
Трамп в Давосе анонсировал встречу с Зеленским21 января, 14:39 • 10105 просмотра
Федоров обещает радикальную реформу ВСУ для увеличения потерь россиян - Reuters21 января, 15:09 • 11535 просмотра
Трамп прекратит поддержку Украины в случае санкций Европы из-за Гренландии - NYT21 января, 15:28 • 4766 просмотра
Трамп заверил, что США не будут применять силу в отношении Гренландии21 января, 15:42 • 4014 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 6888 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 26666 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины

Эксклюзив

21 января, 12:43 • 32456 просмотра
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 32456 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 30600 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства

Эксклюзив

21 января, 10:55 • 35103 просмотра
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 35103 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 51378 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Музыкант
Геннадий Труханов
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Давос
Европа
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto23:40 • 386 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 3830 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 6952 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 30600 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 28832 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
The New York Times

Израильский удар в Газе привел к гибели трех журналистов

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Трое палестинских фотожурналистов погибли в результате израильского удара в центральной части сектора Газа. Их автомобиль был поражен во время выполнения гуманитарной миссии.

Израильский удар в Газе привел к гибели трех журналистов
Фото: Reuters

Трое палестинских фотожурналистов – Мохаммед Салах Кашта, Анас Гнейм и Абдул Рауф Шаат – погибли в среду в результате удара израильских сил в центральной части сектора Газа. По данным Агентства гражданской обороны Газы, автомобиль, в котором находились медийщики, был поражен в районе Аль-Захра. Погибшие работали на Египетский комитет помощи и выполняли гуманитарную миссию, документируя жизнь в лагерях для перемещенных лиц. Об этом пишет УНН.

Детали

Представители гуманитарной организации подчеркнули, что транспортное средство имело соответствующую маркировку с логотипом. Палестинский синдикат журналистов квалифицировал инцидент как военное преступление, направленное на подавление свободы слова. Агентство AFP, с которым сотрудничал Абдул Рауф Шаат, выразило глубокое сожаление и требует проведения прозрачного расследования обстоятельств трагедии.

Позиция израильской стороны и нарушение перемирия

Командование израильской армии заявило, что удар был нанесен по группе подозреваемых, которые управляли беспилотником ХАМАС, что представляло угрозу для войск. В настоящее время продолжается внутреннее расследование инцидента. Также израильские военные сообщили о ликвидации лица, пересекшего "Желтую линию" – границу территории, остающейся под контролем Израиля согласно соглашению о прекращении огня.

Израиль выразил протест из-за состава "Исполнительного совета Газы", объявленного администрацией Трампа17.01.26, 23:44 • 10904 просмотра

Это нападение стало частью более широкой эскалации, в ходе которой в среду от артиллерийского и танкового огня в различных районах Газы погибли еще восемь человек, в том числе двое детей. ХАМАС назвал действия Израиля грубым нарушением действующих договоренностей о перемирии, которое вступило в силу 10 октября.

Статистика потерь среди медийщиков и гражданских

По данным Комитета защиты журналистов (CPJ), текущий конфликт в Газе стал самым смертоносным для представителей СМИ за всю историю наблюдений. С начала войны задокументирована гибель по меньшей мере 206 работников медиа. Организация призвала Израиль соблюдать международное право, которое обязывает защищать журналистов в зонах боевых действий.

В общей сложности с момента подписания перемирия в секторе Газа погибло 466 палестинцев, тогда как израильская сторона заявила о трех убитых солдатах за этот же период. Общее количество жертв с начала военной кампании, ставшей ответом на нападение ХАМАС 7 октября 2023 года, превысило 71 550 человек.

Руководитель комитета по управлению Газой Али Шаат официально приступил к исполнению обязанностей под эгидой Совета мира Трампа18.01.26, 03:02 • 5197 просмотров

Степан Гафтко

