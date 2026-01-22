Израильский удар в Газе привел к гибели трех журналистов
Киев • УНН
Трое палестинских фотожурналистов погибли в результате израильского удара в центральной части сектора Газа. Их автомобиль был поражен во время выполнения гуманитарной миссии.
Трое палестинских фотожурналистов – Мохаммед Салах Кашта, Анас Гнейм и Абдул Рауф Шаат – погибли в среду в результате удара израильских сил в центральной части сектора Газа. По данным Агентства гражданской обороны Газы, автомобиль, в котором находились медийщики, был поражен в районе Аль-Захра. Погибшие работали на Египетский комитет помощи и выполняли гуманитарную миссию, документируя жизнь в лагерях для перемещенных лиц. Об этом пишет УНН.
Детали
Представители гуманитарной организации подчеркнули, что транспортное средство имело соответствующую маркировку с логотипом. Палестинский синдикат журналистов квалифицировал инцидент как военное преступление, направленное на подавление свободы слова. Агентство AFP, с которым сотрудничал Абдул Рауф Шаат, выразило глубокое сожаление и требует проведения прозрачного расследования обстоятельств трагедии.
Позиция израильской стороны и нарушение перемирия
Командование израильской армии заявило, что удар был нанесен по группе подозреваемых, которые управляли беспилотником ХАМАС, что представляло угрозу для войск. В настоящее время продолжается внутреннее расследование инцидента. Также израильские военные сообщили о ликвидации лица, пересекшего "Желтую линию" – границу территории, остающейся под контролем Израиля согласно соглашению о прекращении огня.
Израиль выразил протест из-за состава "Исполнительного совета Газы", объявленного администрацией Трампа17.01.26, 23:44 • 10904 просмотра
Это нападение стало частью более широкой эскалации, в ходе которой в среду от артиллерийского и танкового огня в различных районах Газы погибли еще восемь человек, в том числе двое детей. ХАМАС назвал действия Израиля грубым нарушением действующих договоренностей о перемирии, которое вступило в силу 10 октября.
Статистика потерь среди медийщиков и гражданских
По данным Комитета защиты журналистов (CPJ), текущий конфликт в Газе стал самым смертоносным для представителей СМИ за всю историю наблюдений. С начала войны задокументирована гибель по меньшей мере 206 работников медиа. Организация призвала Израиль соблюдать международное право, которое обязывает защищать журналистов в зонах боевых действий.
В общей сложности с момента подписания перемирия в секторе Газа погибло 466 палестинцев, тогда как израильская сторона заявила о трех убитых солдатах за этот же период. Общее количество жертв с начала военной кампании, ставшей ответом на нападение ХАМАС 7 октября 2023 года, превысило 71 550 человек.
Руководитель комитета по управлению Газой Али Шаат официально приступил к исполнению обязанностей под эгидой Совета мира Трампа18.01.26, 03:02 • 5197 просмотров