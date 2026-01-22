Ізраїльський удар у Газі призвів до загибелі трьох журналістів

$43.180.08
50.320.20
ukenru
22:20 • 2330 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
19:21 • 10186 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 16914 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 27203 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 19613 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 32649 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 35268 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 20802 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 21730 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 39529 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Федоров обіцяє радикальну реформу ЗСУ для збільшення втрат росіян - Reuters21 січня, 15:09 • 11723 перегляди
Трамп припинить підтримку України у випадку санкцій Європи через Гренландію - NYT21 січня, 15:28 • 5064 перегляди
Трамп запевнив, що США не застосовуватимуть силу щодо Гренландії21 січня, 15:42 • 4256 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 7344 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 4126 перегляди
Публікації
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 27203 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 32649 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 30779 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 35268 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 51506 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Музикант
Геннадій Труханов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Давос
Європа
Реклама
УНН Lite
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto23:40 • 608 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 4132 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 7350 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 30779 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 28901 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
The New York Times

Ізраїльський удар у Газі призвів до загибелі трьох журналістів

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Троє палестинських фотожурналістів загинули внарезультаті ізраїльського удару в центральній частині сектору Газа. Їхній автомобіль був уражений під час виконання гуманітарної місії.

Ізраїльський удар у Газі призвів до загибелі трьох журналістів
Фото: Reuters

Троє палестинських фотожурналістів – Мохаммед Салах Кашта, Анас Гнейм та Абдул Рауф Шаат – загинули в середу внаслідок удару ізраїльських сил у центральній частині сектору Газа. За даними Агентства цивільної оборони Гази, автомобіль, у якому перебували медійники, був уражений у районі Аль–Захра. Загиблі працювали на Єгипетський комітет допомоги та виконували гуманітарну місію, документуючи життя в таборах для переміщених осіб. Про це пише УНН.

Деталі

Представники гуманітарної організації наголосили, що транспортний засіб мав відповідне маркування з логотипом. Палестинський синдикат журналістів кваліфікував інцидент як воєнний злочин, спрямований на придушення свободи слова. Агентство AFP, з яким співпрацював Абдул Рауф Шаат, висловило глибокий жаль та вимагає проведення прозорого розслідування обставин трагедії.

Позиція ізраїльської сторони та порушення перемир'я

Командування ізраїльської армії заявило, що удар було завдано по групі підозрюваних, які керували безпілотником ХАМАС, що становило загрозу для військ. Наразі триває внутрішнє розслідування інциденту. Також ізраїльські військові повідомили про ліквідацію особи, яка перетнула "Жовту лінію" – межу території, що залишається під контролем Ізраїлю згідно з угодою про припинення вогню.

Ізраїль висловив протест через склад "Виконавчої ради Гази", оголошений адміністрацією Трампа17.01.26, 23:44 • 10904 перегляди

Цей напад став частиною ширшої ескалації, під час якої в середу від артилерійського та танкового вогню в різних районах Гази загинуло ще вісім осіб, зокрема двоє дітей. ХАМАС назвав дії Ізраїлю грубим порушенням чинних домовленостей про перемир'я, яке набрало чинності 10 жовтня.

Статистика втрат серед медійників та цивільних

За даними Комітету захисту журналістів (CPJ), поточний конфлікт у Газі став найсмертоноснішим для представників ЗМІ за всю історію спостережень. З початку війни задокументовано загибель щонайменше 206 працівників медіа. Організація закликала Ізраїль дотримуватися міжнародного права, яке зобов’язує захищати журналістів у зонах бойових дій.

Загалом з моменту підписання перемир'я в секторі Газа загинуло 466 палестинців, тоді як ізраїльська сторона заявила про трьох убитих солдатів за цей же період. Загальна кількість жертв з початку військової кампанії, що стала відповіддю на напад ХАМАС 7 жовтня 2023 року, перевищила 71 550 осіб.

Керівник комітету з управління Газою Алі Шаат офіційно почав виконання обов'язків під егідою Ради миру Трампа18.01.26, 03:02 • 5197 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Сутички
Ізраїль
благодійність
Сектор Газа