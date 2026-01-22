Ізраїльський удар у Газі призвів до загибелі трьох журналістів
Київ • УНН
Троє палестинських фотожурналістів загинули внарезультаті ізраїльського удару в центральній частині сектору Газа. Їхній автомобіль був уражений під час виконання гуманітарної місії.
Троє палестинських фотожурналістів – Мохаммед Салах Кашта, Анас Гнейм та Абдул Рауф Шаат – загинули в середу внаслідок удару ізраїльських сил у центральній частині сектору Газа. За даними Агентства цивільної оборони Гази, автомобіль, у якому перебували медійники, був уражений у районі Аль–Захра. Загиблі працювали на Єгипетський комітет допомоги та виконували гуманітарну місію, документуючи життя в таборах для переміщених осіб. Про це пише УНН.
Деталі
Представники гуманітарної організації наголосили, що транспортний засіб мав відповідне маркування з логотипом. Палестинський синдикат журналістів кваліфікував інцидент як воєнний злочин, спрямований на придушення свободи слова. Агентство AFP, з яким співпрацював Абдул Рауф Шаат, висловило глибокий жаль та вимагає проведення прозорого розслідування обставин трагедії.
Позиція ізраїльської сторони та порушення перемир'я
Командування ізраїльської армії заявило, що удар було завдано по групі підозрюваних, які керували безпілотником ХАМАС, що становило загрозу для військ. Наразі триває внутрішнє розслідування інциденту. Також ізраїльські військові повідомили про ліквідацію особи, яка перетнула "Жовту лінію" – межу території, що залишається під контролем Ізраїлю згідно з угодою про припинення вогню.
Цей напад став частиною ширшої ескалації, під час якої в середу від артилерійського та танкового вогню в різних районах Гази загинуло ще вісім осіб, зокрема двоє дітей. ХАМАС назвав дії Ізраїлю грубим порушенням чинних домовленостей про перемир'я, яке набрало чинності 10 жовтня.
Статистика втрат серед медійників та цивільних
За даними Комітету захисту журналістів (CPJ), поточний конфлікт у Газі став найсмертоноснішим для представників ЗМІ за всю історію спостережень. З початку війни задокументовано загибель щонайменше 206 працівників медіа. Організація закликала Ізраїль дотримуватися міжнародного права, яке зобов’язує захищати журналістів у зонах бойових дій.
Загалом з моменту підписання перемир'я в секторі Газа загинуло 466 палестинців, тоді як ізраїльська сторона заявила про трьох убитих солдатів за цей же період. Загальна кількість жертв з початку військової кампанії, що стала відповіддю на напад ХАМАС 7 жовтня 2023 року, перевищила 71 550 осіб.
