Израиль ждет «зеленого света» от США для ударов по энергетике Ирана

Израиль готовится к возможным ударам по энергетическим объектам Ирана, но ожидает одобрения со стороны США. Об этом Sky News сообщил высокопоставленный израильский чиновник. По его словам, атаки могут произойти уже на следующей неделе, пишет УНН.

Детали

По информации телеканала, Израиль рассматривает удары именно по энергетической инфраструктуре Ирана как один из следующих этапов эскалации. Ключевым фактором для начала такой операции, по словам источника, остается позиция Вашингтона.

Ультиматум Трампа Ирану

Заявление израильского чиновника прозвучало после жесткого предупреждения со стороны президента США Дональда Трампа. Он дал Ирану 48 часов на то, чтобы возобновить движение через Ормузский пролив и вернуться к переговорам с США.

В случае отказа, по данным Sky News, Трамп пригрозил Тегерану более серьезными последствиями.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тем временем заявил, что удары по Ирану будут продолжаться. По его словам, Израиль уже атаковал объекты, которые он назвал частью финансовой и промышленной базы страны.

Мы продолжим их атаковать, как я обещал – заявил Нетаньяху.

Иран обещает превратить регион в ад в ответ на угрозы Трампа