18:00 • 17929 просмотра
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 23976 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09 • 32476 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00 • 29243 просмотра
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30 • 60122 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27 • 29515 просмотра
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля, 05:00 • 49810 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
3 апреля, 14:25 • 39874 просмотра
В Украине повреждения озимых достигают 12%, косточковых культур – до 51%
3 апреля, 11:36 • 61487 просмотра
Убийство военного ТЦК во Львове - таможеннику объявили подозрениеPhoto
3 апреля, 11:30 • 50173 просмотра
россия выпустила по Украине 542 дрона и 37 ракет за одну атаку - обезврежено 515 беспилотников и 26 ракет
Израиль ждет «зеленого света» от США для ударов по энергетике Ирана

Киев • УНН

 • 1530 просмотра

Израиль готовит атаки на иранские энергообъекты после ультиматума Трампа по Ормузскому проливу. Нетаньяху подтвердил продолжение ударов по инфраструктуре.

Израиль ждет «зеленого света» от США для ударов по энергетике Ирана

Израиль готовится к возможным ударам по энергетическим объектам Ирана, но ожидает одобрения со стороны США. Об этом Sky News сообщил высокопоставленный израильский чиновник. По его словам, атаки могут произойти уже на следующей неделе, пишет УНН.

Детали

По информации телеканала, Израиль рассматривает удары именно по энергетической инфраструктуре Ирана как один из следующих этапов эскалации. Ключевым фактором для начала такой операции, по словам источника, остается позиция Вашингтона.

Ультиматум Трампа Ирану

Заявление израильского чиновника прозвучало после жесткого предупреждения со стороны президента США Дональда Трампа. Он дал Ирану 48 часов на то, чтобы возобновить движение через Ормузский пролив и вернуться к переговорам с США.

В случае отказа, по данным Sky News, Трамп пригрозил Тегерану более серьезными последствиями.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тем временем заявил, что удары по Ирану будут продолжаться. По его словам, Израиль уже атаковал объекты, которые он назвал частью финансовой и промышленной базы страны.

Мы продолжим их атаковать, как я обещал

– заявил Нетаньяху.

