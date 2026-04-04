Иран обещает превратить регион в ад в ответ на угрозы Трампа

В Иране ответили на угрозы американского лидера Дональда Трампа "обрушить ад" и отметили - если агрессия распространится, весь регион превратится для США в ад, передает УНН со ссылкой на Sky News.

В комментариях, опубликованных иранскими государственными СМИ, представитель Ирана заявил: "Не забывайте, что если агрессия распространится, весь регион превратится для вас в ад. Иллюзия победы над Исламской Республикой Иран превратилась в болото, в котором вы утонете".

