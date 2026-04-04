Іран обіцяє перетворити регіон на пекло у відповідь на погрози Трампа

В Ірані відповіли на погрози американського лідера Дональда Трампа "обрушити пекло" і зазначили - якщо агресія пошириться, весь регіон перетвориться для США на пекло, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

У коментарях, опублікованих іранськими державними ЗМІ, представник Ірану заявив: "Не забувайте, що якщо агресія пошириться, весь регіон перетвориться для вас на пекло. Ілюзія перемоги над Ісламською Республікою Іран перетворилася на болото, в якому ви втопитеся".

