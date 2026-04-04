Ізраїль чекає на "зелене світло" від США для ударів по енергетиці Ірану

Ізраїль готується до можливих ударів по енергетичних об’єктах Ірану, але очікує схвалення з боку США. Про це Sky News повідомив високопоставлений ізраїльський чиновник. За його словами, атаки можуть відбутися вже наступного тижня, пише УНН.

Деталі

За інформацією телеканалу, Ізраїль розглядає удари саме по енергетичній інфраструктурі Ірану як один із наступних етапів ескалації. Ключовим фактором для початку такої операції, за словами джерела, залишається позиція Вашингтона.

Ультиматум Трампа Ірану

Заява ізраїльського чиновника пролунала після жорсткого попередження з боку президента США Дональда Трампа. Він дав Ірану 48 годин на те, щоб відновити рух через Ормузьку протоку та повернутися до переговорів зі США.

У разі відмови, за даними Sky News, Трамп пригрозив Тегерану серйознішими наслідками.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу тим часом заявив, що удари по Ірану триватимуть. За його словами, Ізраїль уже атакував об’єкти, які він назвав частиною фінансової та промислової бази країни.

Ми продовжимо їх атакувати, як я обіцяв – заявив Нетаньягу.

