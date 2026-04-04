Ізраїль чекає на "зелене світло" від США для ударів по енергетиці Ірану

18:00 • 15589 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
15:43 • 21241 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09 • 30478 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00 • 27974 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30 • 58448 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27 • 29043 перегляди
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
4 квітня, 05:00 • 48941 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз
3 квітня, 14:25 • 39753 перегляди
В Україні пошкодження озимини сягають 12%, кісточкових культур – до 51%
3 квітня, 11:36 • 61394 перегляди
Вбивство військового ТЦК у Львові - митнику оголосили підозруPhoto
3 квітня, 11:30 • 50024 перегляди
росія випустила по Україні 542 дрони та 37 ракет за одну атаку - знешкоджено 515 безпілотників і 26 ракет
Популярнi новини
США втратили вже сім літаків у війні з Іраном - CNN4 квітня, 11:35 • 24830 перегляди
Уряд затвердив програму адаптації законодавства України до права ЄС4 квітня, 11:39 • 5966 перегляди
Колапс неминучий: у рф масово виходять з ладу дата-центри через зношену техніку4 квітня, 12:14 • 12774 перегляди
Іранський безпілотник атакував пов'язане з Ізраїлем судно в Ормузькій протоці4 квітня, 13:57 • 5602 перегляди
Кричущі порушення прав людини в Ужгородському ТЦК: в ОК "Захід" створили спецкомісію для перевірки фактів16:12 • 14289 перегляди
Публікації
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти4 квітня, 14:09 • 30478 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми4 квітня, 07:30 • 58448 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз4 квітня, 05:00 • 48941 перегляди
Історія першого дзвінка з мобільного телефону та еволюція гаджетів3 квітня, 13:02 • 54348 перегляди
Оподаткування лізингу: чому БЕБ переслідує авіакомпанії за міжнародні контракти3 квітня, 12:35 • 57211 перегляди
Ізраїль чекає на "зелене світло" від США для ударів по енергетиці Ірану

Київ • УНН

 • 938 перегляди

Ізраїль готує атаки на іранські енергооб'єкти після ультиматуму Трампа щодо Ормузької протоки. Нетаньягу підтвердив продовження ударів по інфраструктурі.

Ізраїль готується до можливих ударів по енергетичних об’єктах Ірану, але очікує схвалення з боку США. Про це Sky News повідомив високопоставлений ізраїльський чиновник. За його словами, атаки можуть відбутися вже наступного тижня, пише УНН.

Деталі

За інформацією телеканалу, Ізраїль розглядає удари саме по енергетичній інфраструктурі Ірану як один із наступних етапів ескалації. Ключовим фактором для початку такої операції, за словами джерела, залишається позиція Вашингтона.

Ультиматум Трампа Ірану

Заява ізраїльського чиновника пролунала після жорсткого попередження з боку президента США Дональда Трампа. Він дав Ірану 48 годин на те, щоб відновити рух через Ормузьку протоку та повернутися до переговорів зі США.

У разі відмови, за даними Sky News, Трамп пригрозив Тегерану серйознішими наслідками.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу тим часом заявив, що удари по Ірану триватимуть. За його словами, Ізраїль уже атакував об’єкти, які він назвав частиною фінансової та промислової бази країни.

Ми продовжимо їх атакувати, як я обіцяв

– заявив Нетаньягу.

Іран обіцяє перетворити регіон на пекло у відповідь на погрози Трампа04.04.26, 23:10 • 1624 перегляди

Степан Гафтко

