Израиль готовит революционную лазерную защиту от ракетных атак за $5 за выстрел
Киев • УНН
Израиль планирует ввести в эксплуатацию новую лазерную систему Iron Beam в 2025 году. Система сможет уничтожать ракеты и беспилотники за $5 вместо $60 000, которые тратятся на перехват Iron Dome.
Израиль ожидает, что новая лазерная система, которая сможет перехватывать ракеты, беспилотники и минометный огонь по незначительной стоимости, будет введена в эксплуатацию в следующем году после ускоренного процесса производства, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Щит, известный как Iron Beam, дополнит существующую израильскую противовоздушную оборону, которая была напряжена в течение более чем года боевых действий с Ираном и его прокси в секторе Газа, Ливане, Сирии, Ираке и Йемене. Он предназначен для обезвреживания входящих снарядов путем их нагрева с помощью высокоэнергетического лазера, а не для их сбивания ракетами.
По данным государственной компании Rafael Advanced Defense Systems, производителя обоих типов оружия, новая система имеет эффективную дальность действия от сотен до нескольких километров и, таким образом, дополнит ракетный перехватчик Iron Dome малой дальности. Израильская компания Elbit Systems Ltd. заявила, что Министерство обороны заключило с ней контракт стоимостью около 200 миллионов долларов на поставку лазеров Iron Beam.
В то время как сбивание снаряда с помощью Iron Dome стоит около 60 000 долларов, цена Iron Beam составит всего 5 долларов, согласно источнику в отрасли. Лазерная система также устранит опасность повреждения обломками перехватчика.
Iron Beam изготавливается ускоренными темпами и «должен поступить в эксплуатацию через год», сказал генеральный директор Министерства обороны Эяль Замир в понедельник, объявляя об инвестициях в производство системы в размере 2 миллиардов шекелей (536 миллионов долларов). Это «известие о начале новой эры на поле боя - лазерной эры», сказал он.
Израиль ожидает от США экстренного финансирования объемом 5,2 млрд долларов, часть из которых будет использована для Iron Beam, сказал Замир 21 октября.
Дополнение
Воздушная оборона Израиля в значительной степени разрабатывалась совместно с ключевым союзником США, который недавно развернул один из своих собственных перехватчиков THAAD, чтобы помочь отразить потенциальные атаки баллистических ракет со стороны Ирана.