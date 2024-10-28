Израиль готовит революционную лазерную защиту от ракетных атак за $5 за выстрел

ukenru
Эксклюзив
Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах
14:39 • 7367 просмотра

Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах

Эксклюзив
Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра
13:02 • 38635 просмотра

Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра

Эксклюзив
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
11:44 • 100479 просмотра

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

Эксклюзив
Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды
08:46 • 100165 просмотра

Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды

Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно
07:42 • 104406 просмотра

Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 159506 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
26 октября 2024, 08:02 • 248849 просмотра

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Эксклюзив
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
26 октября 2024, 07:29 • 244104 просмотра

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
26 октября 2024, 06:32 • 172687 просмотра

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

Эксклюзив
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
25 октября 2024, 12:28 • 263070 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты 378 раз атаковали Запорожскую область: есть раненые

Оккупанты 378 раз атаковали Запорожскую область: есть раненые

05:09 • 21804 просмотра
Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

08:55 • 90624 просмотра
Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

09:19 • 57931 просмотра
Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

11:17 • 84647 просмотра
Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

12:17 • 33024 просмотра
публикации
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
Эксклюзив

11:44 • 100479 просмотра
Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

11:17 • 84647 просмотра
Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

26 октября 2024, 08:02 • 248849 просмотра
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
Эксклюзив

26 октября 2024, 07:29 • 244104 просмотра
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
Эксклюзив

25 октября 2024, 12:28 • 263070 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Звезда сериала "Медведь" превратится в Брюса Спрингстина в новом байопике: первое фото

Звезда сериала "Медведь" превратится в Брюса Спрингстина в новом байопике: первое фото

14:53 • 2009 просмотра
Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

13:01 • 16339 просмотра
Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

12:17 • 33024 просмотра
Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

09:19 • 57931 просмотра
Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

08:55 • 90624 просмотра
Актуальное
Израиль готовит революционную лазерную защиту от ракетных атак за $5 за выстрел

Израиль готовит революционную лазерную защиту от ракетных атак за $5 за выстрел

Киев  •  УНН

14:25 • 2774 просмотра

Read in English

Израиль планирует ввести в эксплуатацию новую лазерную систему Iron Beam в 2025 году. Система сможет уничтожать ракеты и беспилотники за $5 вместо $60 000, которые тратятся на перехват Iron Dome.

Израиль ожидает, что новая лазерная система, которая сможет перехватывать ракеты, беспилотники и минометный огонь по незначительной стоимости, будет введена в эксплуатацию в следующем году после ускоренного процесса производства, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Щит, известный как Iron Beam, дополнит существующую израильскую противовоздушную оборону, которая была напряжена в течение более чем года боевых действий с Ираном и его прокси в секторе Газа, Ливане, Сирии, Ираке и Йемене. Он предназначен для обезвреживания входящих снарядов путем их нагрева с помощью высокоэнергетического лазера, а не для их сбивания ракетами.

По данным государственной компании Rafael Advanced Defense Systems, производителя обоих типов оружия, новая система имеет эффективную дальность действия от сотен до нескольких километров и, таким образом, дополнит ракетный перехватчик Iron Dome малой дальности. Израильская компания Elbit Systems Ltd. заявила, что Министерство обороны заключило с ней контракт стоимостью около 200 миллионов долларов на поставку лазеров Iron Beam.

В то время как сбивание снаряда с помощью Iron Dome стоит около 60 000 долларов, цена Iron Beam составит всего 5 долларов, согласно источнику в отрасли. Лазерная система также устранит опасность повреждения обломками перехватчика.

Iron Beam изготавливается ускоренными темпами и «должен поступить в эксплуатацию через год», сказал генеральный директор Министерства обороны Эяль Замир в понедельник, объявляя об инвестициях в производство системы в размере 2 миллиардов шекелей (536 миллионов долларов). Это «известие о начале новой эры на поле боя - лазерной эры», сказал он.

Израиль ожидает от США экстренного финансирования объемом 5,2 млрд долларов, часть из которых будет использована для Iron Beam, сказал Замир 21 октября.

Дополнение

Воздушная оборона Израиля в значительной степени разрабатывалась совместно с ключевым союзником США, который недавно развернул один из своих собственных перехватчиков THAAD, чтобы помочь отразить потенциальные атаки баллистических ракет со стороны Ирана.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
izrailИзраиль
irakИрак
livanЛиван
siriyaСирия
zaliznyi-kupolЖелезный купол
sektor-hazaСектор Газа
iranИран
yemenЙемен