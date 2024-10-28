Ізраїль готує революційний лазерний захист від ракетних атак за $5 за постріл
Київ • УНН
Ізраїль планує ввести в експлуатацію нову лазерну систему Iron Beam у 2025 році. Система зможе знищувати ракети та безпілотники за $5 замість $60 000, які витрачаються на перехоплення Iron Dome.
Ізраїль очікує, що нову лазерну систему, яка зможе перехоплювати ракети, безпілотники та мінометний вогонь за незначною вартістю, буде введено в експлуатацію наступного року після прискореного процесу виробництва, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Щит, відомий як Iron Beam, доповнить існуючу ізраїльську протиповітряну оборону, яка була напружена протягом більш ніж року бойових дій з Іраном та його проксі у секторі Газа, Лівані, Сирії, Іраку та Ємені. Він призначений для знешкодження вхідних снарядів шляхом їх нагрівання за допомогою високоенергетичного лазера, а не для їх збивання ракетами.
За даними державної компанії Rafael Advanced Defense Systems, виробника обох типів зброї, нова система має ефективну дальність дії від сотень до кількох кілометрів і, таким чином, доповнить ракетний перехоплювач Iron Dome малої дальності. Ізраїльська компанія Elbit Systems Ltd. заявила, що Міністерство оборони уклало з нею контракт вартістю близько 200 мільйонів доларів на постачання лазерів Iron Beam.
У той час як збиття снаряда за допомогою Iron Dome коштує близько 60 000 доларів, ціна Iron Beam становитиме лише 5 доларів, згідно з джерелом у галузі. Лазерна система також усуне небезпеку пошкодження уламками перехоплювача.
Iron Beam виготовляється прискореними темпами і "має надійти в експлуатацію через рік", сказав генеральний директор Міністерства оборони Еяль Замір у понеділок, оголошуючи про інвестиції у виробництво системи у розмірі 2 мільярдів шекелів (536 мільйонів доларів). Це "звістка про початок нової ери на полі бою - лазерної ери", сказав він.
Ізраїль очікує від США екстреного фінансування обсягом 5,2 млрд доларів, частину з яких буде використано для Iron Beam, сказав Замір 21 жовтня.
Доповнення
Повітряна оборона Ізраїлю значною мірою розроблялася спільно з ключовим союзником США, який нещодавно розгорнув один із своїх власних перехоплювачів THAAD, щоб допомогти відбити потенційні атаки балістичних ракет з боку Ірану.