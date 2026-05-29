Из-за вражеских обстрелов и непогоды без света остались жители семи областей Украины - Минэнерго

Из-за российских обстрелов энергообъектов и неблагоприятных погодных условий часть потребителей в семи областях Украины временно осталась без электроснабжения. В то же время в энергосистеме пока не прогнозируют введение ограничений для населения. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения - говорится в сообщении.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Из-за непогоды без электроснабжения остаются около 20 населенных пунктов в Днепропетровской, Киевской и Сумской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Применение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях с энергоснабжением потребителей просят узнавать на официальных ресурсах своих операторов системы распределения - отметили в Минэнерго.

Активное потребление электроэнергии сегодня рекомендуют перенести на дневное время — с 11:00 до 15:00. В вечерние часы, с 18:00 до 22:00, потребителей призывают по возможности экономно пользоваться электроэнергией, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

В Украине почти 70% объектов водо- и теплоснабжения уже имеют резервное питание