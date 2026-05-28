В Украине почти 70% объектов водо- и теплоснабжения уже имеют резервное питание
Киев • УНН
Резервным питанием обеспечено 69,2% потребностей объектов водо- и теплоснабжения. На защиту критической инфраструктуры направили 22,2 миллиарда гривен.
Почти 70% объектов водо- и теплоснабжения уже обеспечены резервным питанием в рамках планов устойчивости. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба после заседания Координационного центра, передает УНН.
Детали
Под председательством Первого вице-премьер-министра Украины Юлии Свириденко состоялось девятое заседание Координационного центра по реализации комплексных планов устойчивости регионов и городов.
Главное:
🔹 в работе — 453 элемента инженерно-технической защиты;
🔹 объем финансирования мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры составляет 22,2 млрд грн;
🔹 общины уже имеют 70 блочно-модульных котельных общей мощностью 316 МВт;
🔹 резервным питанием обеспечено 837,4 МВт потребностей объектов водо- и теплоснабжения — это 69,2% от общей потребности.
Особое внимание уделили подготовке к отопительному сезону 2026/2027: установке когенерационных установок, модульных котельных и обеспечению общин генераторами.
Сегодня ключевое – обеспечить соблюдение графиков выполнения работ, ускорить установку оборудования и параллельно реализовывать мероприятия по защите критической инфраструктуры. Минразвития осуществляет постоянный мониторинг реализации проектов в регионах и координирует работу с общинами, ОВА, Агентством восстановления. Отдельно отмечу Волынскую, Николаевскую, Запорожскую и Житомирскую области – которые быстрее всех осуществляют работы по инженерно-технической защите
Минразвития совместно с Минэнерго, Фондом поддержки энергетики, областными военными администрациями, международными партнерами и Агентством восстановления продолжает координацию работы для стабильного прохождения следующего отопительного сезона.
Кабмин направил миллиарды на защиту инфраструктуры и сотни новых котельных28.05.26, 21:03 • 1866 просмотров