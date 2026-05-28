16:32 • 11062 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
16:14 • 21687 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 18257 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 17832 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
28 мая, 14:21 • 16516 просмотра
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
28 мая, 14:01 • 13703 просмотра
Баллистика Fire Point может массированно ударить по москве уже этой осенью
Эксклюзив
28 мая, 13:59 • 13713 просмотра
Гражданская авиация может стать драйвером послевоенного восстановления Украины, считают в Раде
28 мая, 13:26 • 12762 просмотра
Каллас впервые назвала список требований ЕС к россии для мирных переговоров по войне в Украине
28 мая, 13:18 • 12512 просмотра
ЕС одобрил выплату для Украины в рамках Ukraine Facility почти 2,8 млрд евро
28 мая, 12:58 • 23996 просмотра
Введение базовой социальной помощи заменит несколько выплат - Рада сделала первый шаг
В Украине почти 70% объектов водо- и теплоснабжения уже имеют резервное питание

Киев • УНН

 • 1654 просмотра

Резервным питанием обеспечено 69,2% потребностей объектов водо- и теплоснабжения. На защиту критической инфраструктуры направили 22,2 миллиарда гривен.

В Украине почти 70% объектов водо- и теплоснабжения уже имеют резервное питание

Почти 70% объектов водо- и теплоснабжения уже обеспечены резервным питанием в рамках планов устойчивости. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба после заседания Координационного центра, передает УНН.

Детали

Под председательством Первого вице-премьер-министра Украины Юлии Свириденко состоялось девятое заседание Координационного центра по реализации комплексных планов устойчивости регионов и городов.

Главное:  

🔹 в работе — 453 элемента инженерно-технической защиты;  

🔹 объем финансирования мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры составляет 22,2 млрд грн;  

🔹 общины уже имеют 70 блочно-модульных котельных общей мощностью 316 МВт;  

🔹 резервным питанием обеспечено 837,4 МВт потребностей объектов водо- и теплоснабжения — это 69,2% от общей потребности.

Особое внимание уделили подготовке к отопительному сезону 2026/2027: установке когенерационных установок, модульных котельных и обеспечению общин генераторами.

Сегодня ключевое – обеспечить соблюдение графиков выполнения работ, ускорить установку оборудования и параллельно реализовывать мероприятия по защите критической инфраструктуры. Минразвития осуществляет постоянный мониторинг реализации проектов в регионах и координирует работу с общинами, ОВА, Агентством восстановления. Отдельно отмечу Волынскую, Николаевскую, Запорожскую и Житомирскую области – которые быстрее всех осуществляют работы по инженерно-технической защите 

- отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. 

Минразвития совместно с Минэнерго, Фондом поддержки энергетики, областными военными администрациями, международными партнерами и Агентством восстановления продолжает координацию работы для стабильного прохождения следующего отопительного сезона.

