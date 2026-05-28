Кабмин направил миллиарды на защиту инфраструктуры и сотни новых котельных
Киев • УНН
На защиту инфраструктуры выделили 22,1 млрд грн, а работы завершат до 1 июня. Еще 3 млрд грн направят на закупку 216 новых модульных котельных.
Кабинет министров Украины провел очередное заседание Координационного центра по реализации комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко и вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.
Детали
Как отметила Свириденко, до 1 июня должен быть завершен первый этап строительства защиты объектов критической инфраструктуры.
На реализацию мер физической защиты уже направлено 22,1 млрд грн, из которых 8,9 млрд грн уже использовано. Средства идут на завершение переходных объектов и авансирование новых объектов, определенных планами
Также она добавила, что в начале апреля Правительство выделило регионам 424,8 млн грн для подключения уже имеющихся в общинах 70 блочно-модульных котельных общей мощностью 316 МВт.
Старт монтажа - с 1 июня. Дополнительно вчера Правительство выделило 3 млрд грн из резервного фонда госбюджета на закупку и установку 216 новых блочно-модульных котельных в регионах и Киеве - заявила Свириденко.
В то же время Алексей Кулеба отметил: для контроля реализации планов устойчивости Минразвития ввело многоуровневую систему мониторинга. Речь идет об онлайн-отчетности, проверках Госспецсвязи и ГСЧС, видеонаблюдении за строительством и контроле выполнения графиков.
Напомним
Кабинет министров Украины принял ряд решений, которые помогут сделать повседневную жизнь людей более доступной и комфортной.