Из-за потепления в Житомире систему отопления перевели в режим экономии

Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
  •  101434 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
  •  111629 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
  •  114149 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  136240 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  152113 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
26.02.24  •  150609 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
26.02.24  •  152722 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
26.02.24  •  146503 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
26.02.24  •  136640 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  150781 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Из-за потепления в Житомире систему отопления перевели в режим экономии

Из-за потепления в Житомире систему отопления перевели в режим экономии

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 15:18  •  3023 просмотра

Read in English

Система отопления в Житомире, Украина, с 27 февраля перешла на экономичный режим из-за потепления: котлы выключаются днем и лишь циркулирует теплоноситель, чтобы сэкономить средства без снижения температуры в помещениях.

Начиная с 27 февраля, система отопления Житомире перешла в режим экономии из-за значительного потепления в регионе. Об этом сообщает пресс-служба "Житомиртеплокоммунэнерго", пишет УНН.

Детали 

В ведомстве объяснили, что в течение дня, когда на улице тепло, котлы отключаются и в системе остается только циркуляция теплоносителя.

При поддержке ЕС в Житомире построят жилой комплекс для переселенцев16 января 2024, 13:18 • 28450 просмотров

Для каждой котельной имеем значение температуры теплоносителя на входе в котельную, при котором нужно включать котлы. Поэтому, как только температура теплоносителя снижается до этого предела, котельная снова включается

- объяснили коммунальщики. 

Отмечается, что при таком режиме работы дома не успевают остыть ниже нормативной температуры, поэтому на комфорте горожан нововведение не скажется.

Дополнение

В "Житомиртеплокоммунэнерго" подчеркивают, что такой режим работы позволяет не перегревать помещения, а пока котельные не работают, оплата за тепло не начисляется.

Напомним

На днях в Запорожье без отопления остались 39 многоэтажных домов. Тогда россияне попали в один из инфраструктурных объектов города. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Общество
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
zhitomirЖитомир
zaporozheЗапорожье
Через потепління у Житомирі систему опалення перевели в режим економії
Due to warming in Zhytomyr, heating system switched to economy mode
Новости по теме

Из-за потепления в Житомире систему отопления перевели в режим экономии

Система отопления в Житомире, Украина, с 27 февраля перешла на экономичный режим из-за потепления: котлы выключаются днем и лишь циркулирует теплоноситель, чтобы сэкономить средства без снижения температуры в помещениях.

Общество •   •  3023 просмотра
Из-за потепления в Житомире систему отопления перевели в режим экономии

В результате вражеского обстрела поселка на Херсонщине погибла пожилая женщина

82-летняя женщина погибла из-за обстрела армии рф села в Херсонской области.

Война •   •  4617 просмотра
В результате вражеского обстрела поселка на Херсонщине погибла пожилая женщина

рф на полгода запретит экспорт бензина: из-за атак дронов по нефтеперерабатывающим заводам

Из-за атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в России, российское правительство запретит экспорт бензина на шесть месяцев с 1 марта.

Новости Мира •   •  4701 просмотра
рф на полгода запретит экспорт бензина: из-за атак дронов по нефтеперерабатывающим заводам

В Мадриде заявили, что против отправки европейских войск в Украину

Испания выступает против отправки европейских войск в Украину и взамен хочет ограничить помощь предоставлением большего количества военного оборудования.

Война •   •  8051 просмотра
В Мадриде заявили, что против отправки европейских войск в Украину

Sony увольняет 900 сотрудников PlayStation

Sony увольняет около 900 сотрудников, или 8% от общего количества персонала, из различных студий PlayStation, включая Insomniac Games, Naughty Dog, Guerrilla Games и Firesprite.

Экономика •   •  5314 просмотра
Sony увольняет 900 сотрудников PlayStation

Результаты зернового коридора: Украина экспортирует морем 90% всей агропродукции

Украина сыграла важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, экспортировав в прошлом году более 70 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, по словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Война •   •  7860 просмотра
Результаты зернового коридора: Украина экспортирует морем 90% всей агропродукции

Правительство утвердило новую систему по освобождению пленных украинцев из рф: задачи возложены на специальный Коордштаб

Правительство утвердило новую информационную систему освобождения украинских военнопленных из России и возложило новые задачи на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Война •   •  8615 просмотра
Правительство утвердило новую систему по освобождению пленных украинцев из рф: задачи возложены на специальный Коордштаб

Удар рф по правоохранителям на Сумщине: количество раненых возросло до шести

Двое полицейских погибли и шестеро следователей получили ранения в результате вражеского обстрела в Сумской области.

Общество •   •  10362 просмотра
Удар рф по правоохранителям на Сумщине: количество раненых возросло до шести

Образовательное приложение "Мрія" будет содержать проверенные ИИ видео и рекомендации по использованию искусственного интеллекта - Федоров

Украина запускает образовательное приложение под названием "Мрія", которое будет использовать искусственный интеллект для проверки видео на наличие неприемлемого контента и учить детей, как получить пользу от искусственного интеллекта.

Общество •   •  8617 просмотра
Образовательное приложение "Мрія" будет содержать проверенные ИИ видео и рекомендации по использованию искусственного интеллекта - Федоров

В комитете по вопросам разведки при Президенте предупредили об активизации спецоперации рф "Майдан - 3" в ближайшие недели

Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины предупреждает, что операция России по дестабилизации Украины "Майдан-3" будет усиливаться и будет иметь целью подорвать глобальную поддержку Украины в ближайшие месяцы.

Война •   •  14683 просмотра
В комитете по вопросам разведки при Президенте предупредили об активизации спецоперации рф "Майдан - 3" в ближайшие недели