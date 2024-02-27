Из-за потепления в Житомире систему отопления перевели в режим экономии

Начиная с 27 февраля, система отопления Житомире перешла в режим экономии из-за значительного потепления в регионе. Об этом сообщает пресс-служба "Житомиртеплокоммунэнерго", пишет УНН.

Детали

В ведомстве объяснили, что в течение дня, когда на улице тепло, котлы отключаются и в системе остается только циркуляция теплоносителя.

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Для каждой котельной имеем значение температуры теплоносителя на входе в котельную, при котором нужно включать котлы. Поэтому, как только температура теплоносителя снижается до этого предела, котельная снова включается - объяснили коммунальщики.

Отмечается, что при таком режиме работы дома не успевают остыть ниже нормативной температуры, поэтому на комфорте горожан нововведение не скажется.

Дополнение

В "Житомиртеплокоммунэнерго" подчеркивают, что такой режим работы позволяет не перегревать помещения, а пока котельные не работают, оплата за тепло не начисляется.

Напомним

На днях в Запорожье без отопления остались 39 многоэтажных домов. Тогда россияне попали в один из инфраструктурных объектов города.