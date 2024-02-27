Из-за потепления в Житомире систему отопления перевели в режим экономии
Киев • УНН
Система отопления в Житомире, Украина, с 27 февраля перешла на экономичный режим из-за потепления: котлы выключаются днем и лишь циркулирует теплоноситель, чтобы сэкономить средства без снижения температуры в помещениях.
Начиная с 27 февраля, система отопления Житомире перешла в режим экономии из-за значительного потепления в регионе. Об этом сообщает пресс-служба "Житомиртеплокоммунэнерго", пишет УНН.
Детали
В ведомстве объяснили, что в течение дня, когда на улице тепло, котлы отключаются и в системе остается только циркуляция теплоносителя.
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Для каждой котельной имеем значение температуры теплоносителя на входе в котельную, при котором нужно включать котлы. Поэтому, как только температура теплоносителя снижается до этого предела, котельная снова включается
Отмечается, что при таком режиме работы дома не успевают остыть ниже нормативной температуры, поэтому на комфорте горожан нововведение не скажется.
Дополнение
В "Житомиртеплокоммунэнерго" подчеркивают, что такой режим работы позволяет не перегревать помещения, а пока котельные не работают, оплата за тепло не начисляется.
Напомним
На днях в Запорожье без отопления остались 39 многоэтажных домов. Тогда россияне попали в один из инфраструктурных объектов города.
Из-за потепления в Житомире систему отопления перевели в режим экономии
Система отопления в Житомире, Украина, с 27 февраля перешла на экономичный режим из-за потепления: котлы выключаются днем и лишь циркулирует теплоноситель, чтобы сэкономить средства без снижения температуры в помещениях.
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