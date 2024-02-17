Атака рф на Запоріжжя: стався перебій в роботі тепломережі, без опалення 39 багатоповерхівок - мерія
Київ • УНН
Через пошкодження внаслідок російської атаки на інфраструктурний об'єкт у Запоріжжі 39 багатоквартирних будинків, в яких мешкають 4 000 людей, залишилися без опалення.
Внаслідок атаки на Запоріжжя сьогодні було ушкоджено один з інфраструктурних об’єктів міста, стався перебій в роботі тепломережі, без опалення залишилися 39 багатоповерхових будинків. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, передає УНН.
Внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки по Запоріжжю було ушкоджено один з інфраструктурних об’єктів міста. Через рашистський обстріл стався перебій в роботі тепломережі: без опалення залишилися 39 багатоповерхових будинків (а це 4 тисячі абонентів)
Він додав, що наразі фахівці вже працюють над відновленням теплопостачання.
Інформації про постраждалих не надходила, вказав він.
Нагадаємо
Голова Запорізької ОВА повідомляв, що на околиці Запоріжжя, попередньо, було влучання по об'єкту інфраструктури.