Атака рф на Запорожье: произошел перебой в работе теплосети, без отопления 39 многоэтажек - мэрия
Киев • УНН
Из-за повреждения в результате российской атаки на инфраструктурный объект в Запорожье 39 многоквартирных домов, в которых проживают 4 000 человек, остались без отопления.
В результате атаки на Запорожье сегодня был поврежден один из инфраструктурных объектов города, произошел перебой в работе теплосети, без отопления остались 39 многоэтажных домов. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает УНН.
Вследствие сегодняшней вражеской атаки по Запорожью был поврежден один из инфраструктурных объектов города. Из-за рашистского обстрела произошел перебой в работе теплосети: без отопления остались 39 многоэтажных домов (а это 4 тысячи абонентов)
Он добавил, что сейчас специалисты уже работают над восстановлением теплоснабжения.
Информации о пострадавших не поступало, указал он.
Напомним
Глава Запорожской ОВА сообщал, что на окраине Запорожья, предварительно, было попадание по объекту инфраструктуры.
Атака рф на Запорожье: произошел перебой в работе теплосети, без отопления 39 многоэтажек - мэрия
Из-за повреждения в результате российской атаки на инфраструктурный объект в Запорожье 39 многоквартирных домов, в которых проживают 4 000 человек, остались без отопления.
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