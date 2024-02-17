Атака рф на Запорожье: произошел перебой в работе теплосети, без отопления 39 многоэтажек - мэрия

В результате атаки на Запорожье сегодня был поврежден один из инфраструктурных объектов города, произошел перебой в работе теплосети, без отопления остались 39 многоэтажных домов. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает УНН.

Вследствие сегодняшней вражеской атаки по Запорожью был поврежден один из инфраструктурных объектов города. Из-за рашистского обстрела произошел перебой в работе теплосети: без отопления остались 39 многоэтажных домов (а это 4 тысячи абонентов) - сообщил Куртев.

Он добавил, что сейчас специалисты уже работают над восстановлением теплоснабжения.

Информации о пострадавших не поступало, указал он.

Напомним

Глава Запорожской ОВА сообщал, что на окраине Запорожья, предварительно, было попадание по объекту инфраструктуры.