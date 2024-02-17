На околиці Запоріжжя попередньо влучання по об'єкту інфраструктури - ОВА

На околиці Запоріжжя, попередньо, було влучання по об'єкту інфраструктури, повідомив у суботу голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Попередньо - влучання по обʼєкту інфраструктури на околиці Запоріжжя. Інформація щодо постраждалих уточнюється - написав Федоров у Telegram.

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Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про вибух у Запорізькому районі на тлі повітряної тривоги у регіоні.