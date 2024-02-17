На окраине Запорожья предварительно попадание по объекту инфраструктуры - ОВА
Киев • УНН
По словам главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, предварительно, было попадание по инфраструктурному объекту на окраине Запорожья.
На окраине Запорожья, предварительно, было попадание по объекту инфраструктуры, сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Предварительно - попадание по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья. Информация о пострадавших уточняется
Напомним
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о взрыве в Запорожском районе на фоне воздушной тревоги в регионе.
На окраине Запорожья предварительно попадание по объекту инфраструктуры - ОВА
По словам главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, предварительно, было попадание по инфраструктурному объекту на окраине Запорожья.
В Запорожском районе взрыв - ОВА
Сообщалось о взрыве в Запорожском районе, в регионе объявлена воздушная тревога.
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