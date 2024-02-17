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На окраине Запорожья предварительно попадание по объекту инфраструктуры - ОВА

На окраине Запорожья предварительно попадание по объекту инфраструктуры - ОВА

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 10:27  •  19829 просмотра

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По словам главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, предварительно, было попадание по инфраструктурному объекту на окраине Запорожья.

На окраине Запорожья, предварительно, было попадание по объекту инфраструктуры, сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Предварительно - попадание по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья. Информация о пострадавших уточняется

- написал Федоров в Telegram.

Напомним

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о взрыве в Запорожском районе на фоне воздушной тревоги в регионе.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
telegramТелеграмма
ivan-fedorov-politykИван Федоров
zaporozheЗапорожье
На околиці Запоріжжя попередньо влучання по об'єкту інфраструктури - ОВА
Infrastructure facility hit on the outskirts of Zaporizhzhia - RMA
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