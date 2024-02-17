У Запорізькому районі вибух - ОВА

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про вибух у Запорізькому районі на тлі повітряної тривоги у регіоні, пише УНН.

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Як повідомляє "Суспільне", "у Запоріжжі було чутно звуки вибуху".

"Вибух у Запорізькому районі поблизу села Наталівка. Залишайтеся в укриттях", - написав Федоров у Telegram.

В області оголошено повітряну тривогу.

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