У Запорізькому районі вибух - ОВА
Київ • УНН
Повідомлялося про вибух у Запорізькому районі, у регіоні оголошено повітряну тривогу.
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про вибух у Запорізькому районі на тлі повітряної тривоги у регіоні, пише УНН.
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Як повідомляє "Суспільне", "у Запоріжжі було чутно звуки вибуху".
"Вибух у Запорізькому районі поблизу села Наталівка. Залишайтеся в укриттях", - написав Федоров у Telegram.
В області оголошено повітряну тривогу.
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