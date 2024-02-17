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В Запорожском районе взрыв - ОВА

В Запорожском районе взрыв - ОВА

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 10:13  •  59119 просмотра

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Сообщалось о взрыве в Запорожском районе, в регионе объявлена воздушная тревога.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о взрыве в Запорожском районе на фоне воздушной тревоги в регионе, пишет УНН.

Детали

Как сообщает "Суспільне", "в Запорожье были слышны звуки взрыва".

"Взрыв в Запорожском районе вблизи села Наталовка. Оставайтесь в укрытиях", - написал Федоров в Telegram.

В области объявлена воздушная тревога.

Напомним

Ранее ВС ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистики в восточных и центральных областях.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
suspilneSuspilne
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
zaporozheЗапорожье
У Запорізькому районі вибух - ОВА
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