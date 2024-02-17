У Києві та низці областей повітряна тривога. ПС ЗСУ попередили про загрозу балістики
Київ • УНН
Повітряна тривога була оголошена в Києві та деяких регіонах України через попередження про загрозу балістики.
У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом балістики, пише УНН.
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Повітряна тривога оголошена у низці областей та столиці.
"Загроза застосування балістичного озброєння для східних областей! Плюс загроза балістики для центральних областей", - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.
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