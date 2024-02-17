У Києві та низці областей повітряна тривога. ПС ЗСУ попередили про загрозу балістики

У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом балістики, пише УНН.

Деталі

Повітряна тривога оголошена у низці областей та столиці.

"Загроза застосування балістичного озброєння для східних областей! Плюс загроза балістики для центральних областей", - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.

рф уже випустила по Україні щонайменше 24 балістичні ракети з КНДР. Генпрокурор розповів деталі