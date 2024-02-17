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В Киеве и ряде областей воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики

В Киеве и ряде областей воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 10:06  •  21109 просмотра

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Воздушная тревога была объявлена в Киеве и некоторых регионах Украины из-за предупреждения об угрозе баллистики.

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистики, пишет УНН.

Детали

Воздушная тревога объявлена в ряде областей и столице.

"Угроза применения баллистического вооружения для восточных областей! Плюс угроза баллистики для центральных областей", - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

рф уже выпустила по Украине по меньшей мере 24 баллистические ракеты из КНДР. Генпрокурор рассказал детали16 февраля 2024, 15:32 • 19150 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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У Києві та низці областей повітряна тривога. ПС ЗСУ попередили про загрозу балістики
Air alert in Kyiv and a number of regions. Ukrainian Air Force warned of ballistic missile threat
Новости по теме

В Киеве и ряде областей воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики

Воздушная тревога была объявлена в Киеве и некоторых регионах Украины из-за предупреждения об угрозе баллистики.

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В Киеве и ряде областей воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики

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Президент Зеленский отметил необходимость усиления санкций против россии, включая ее ядерный сектор.

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Президент Зеленский заявил, что путин является угрозой для всех свободных государств и не нужно бояться его поражения.

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Зеленский об Авдеевке: решение отойти на другие рубежи правильное, важно сохранить наших людей

Президент Зеленский заявил, что отвод украинских воинов из Авдеевки на другие рубежи был логичным и правильным решением, принятым для сохранения жизней и избежания окружения российскими войсками.

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"путин может проиграть" - Зеленский

Зеленский заявил, что украинцы доказали, что могут заставить россию отступить и восстановить правила, опровергнув миф о том, что Украина не может победить в войне против российской агрессии.

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Президент Зеленский объявил, что с начала работы украинского коридора через Черное море было перевезено более 23 миллионов тонн грузов без помощи россии.

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"В нашем Черном море": Зеленский заявил, что по украинскому коридору перевезено уже более 23 млн тонн грузов

Зеленский: у путина есть только две опции - быть на скамье подсудимых в Гааге или быть убитым одним из его приспешников

Зеленский заявил, что у путина есть только два варианта - предстать перед судом в Гааге или быть убитым своими приспешниками.

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Зеленский: у путина есть только две опции - быть на скамье подсудимых в Гааге или быть убитым одним из его приспешников

На Днепропетровщине россияне попали беспилотником по автомобилю, пострадали два человека - ОВА

Сегодня утром российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области, ударив беспилотником по автомобилю и ранив 49-летнюю женщину и 48-летнего мужчину, которые сейчас находятся в тяжелом состоянии.

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Украинские военные взяли в плен группу россиян в Авдеевке - руководитель ЦПД СНБО

Силы обороны Украины захватили группу россиян в Авдеевке.

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Украинские военные взяли в плен группу россиян в Авдеевке - руководитель ЦПД СНБО