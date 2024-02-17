В Киеве и ряде областей воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики
Киев • УНН
Воздушная тревога была объявлена в Киеве и некоторых регионах Украины из-за предупреждения об угрозе баллистики.
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистики, пишет УНН.
Детали
Воздушная тревога объявлена в ряде областей и столице.
"Угроза применения баллистического вооружения для восточных областей! Плюс угроза баллистики для центральных областей", - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.
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В Киеве и ряде областей воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики
Воздушная тревога была объявлена в Киеве и некоторых регионах Украины из-за предупреждения об угрозе баллистики.
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